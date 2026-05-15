Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την οικογένεια με τα 6 παιδιά στο Περιστέρι, τα οποία ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες.

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας της οικογένειας, τα δύο από τα έξι παιδιά πήγαιναν σχολείο με… πάνες. Και μάλιστα μιλάμε για παιδιά μεγάλης ηλικίας 8 και 9 ετών.

«Τα παιδιά ήταν καχεκτικά, εμφανώς παραμελημένα με κατεστραμμένα δόντια, ενώ αισθανόσουν πως σε αυτά τα παιδιά ασκούταν μία ψυχολογική πίεση», τόνισε η γειτόνισσα, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Για να κάνουν το οτιδήποτε έπρεπε να πάρουν τη σιωπηλή έγκριση της μητέρας, λειτουργούσαν σαν στρατιωτάκια».

Αξίζει να σημειωθεί πως η μητέρα περιμένει και 7ο παιδί σε λίγους μήνες.

Ποινή 16 μηνών με αναστολή στους δύο γονείς

Ποινή φυλάκισης 16 μηνών, με αναστολή, επέβαλε χθες το Αυτόφωρο στους γονείς που συνελήφθησαν μετά την αποκάλυψη των άθλιων συνθηκών διαβίωσης των έξι παιδιών τους στο Περιστέρι.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχους τους δύο γονείς, 37 και 33 ετών, για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος και η ποινή των 16 μηνών, που επέβαλε στον καθένα, είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα.

Μια ανώνυμη καταγγελία ήταν αυτή που οδήγησε τις Αρχές στο δώμα των 27 τ.μ. πολυκατοικίας στο Περιστέρι, όπου διέμενε το ζευγάρι με τα έξι παιδιά του, ηλικίας από 3 έως 11 ετών.