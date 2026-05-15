Ροκ ποιητής, αντισυμβατικός, γνήσιος, αυτοκαταστροφικός, ρομαντικός επαναστάτης, εμβληματική φιγούρα της μεταπολιτευτικής γενιάς, περιθωριακός με συνείδηση, χαρισματικός ερμηνευτής.

«Εν κατακλείδι», ο Παύλος Σιδηρόπουλος (1948-1990) έφυγε νωρίς, άφησε όμως πίσω του κάτι απόλυτα διαχρονικό: τραγούδια που μοιάζουν με εξομολογήσεις και σιωπές που ακόμα ηχούν.

Τα λόγια για να περιγράψει κανείς την μορφή του Παύλου Σιδηρόπουλου είναι περιττά.

Ένας από τους σημαντικότερους εκπρόσωπους της ελληνικής ροκ μουσικής σκηνής με το διαχρονικό έργο του να παίζει σε λούπα μέχρι και σήμερα. Μια βιογραφία που μόνο η τέχνη των κόμικς θα μπορούσε να αποδώσει με τέτοια ζωντάνια, μέσα από το πενάκι του Κωνσταντίνου Σκλαβενίτη και το ονειρικό σενάριο του Ηλία Κατιρτζιγιανόγλου.

Ένα κόμικ για τον «πρίγκιπα» της ελληνικής ροκ που δεν έζησε για να σωθεί, αλλά έζησε για να αισθανθεί μέχρι τέλους. Ένα έργο που αποτυπώνει τη διαρκή σύγκρουση ανάμεσα στη δημιουργία και την αυτοκαταστροφή, το φως και το σκοτάδι ενός αλήτη διανοούμενου που λογοκρίθηκε και η μεγαλύτερη αναγνώριση ήρθε μεταθάνατον.

Όπως αναφέρει και ο Γιάννης Αγγελάκας στην εισαγωγή του: «Ο Χρόνος βάζει τα πράγματα, τις αξίες και τα πρόσωπα στη θέση τους και όλοι πια ξέρουμε πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος έχει τον Χρόνο με το μέρος του.»

«Άντε να φεύγω τώρα,

είναι η ώρα και ίσως σας ξαναδώ…»

Να σημειώσουμε πως καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί η έκθεση «Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι» στο κτίριο «Παλαιοί Φούρνοι» που θα συνοδεύεται ηχητικά και από τα τραγούδια του. Ένα οπτικό ταξίδι στη ζωή και το έργο του «πρίγκιπα» της ελληνικής ροκ . Του «διανοούμενου αλήτη» που σφράγισε με τη μουσική του τις καρδιές μας, λοιδορήθηκε εν ζωή για την αντισυμβατικότητα και τις εξαρτήσεις του, αλλά αποθεώθηκε μετά θάνατον – ακόμη και από τους επικριτές του -σημαδεύοντας ανεξίτηλα τις επόμενες γενιές.

Η έκθεση παρουσιάζει εικονογραφήσεις, καρέ και προσχέδια από το νέο graphic novel Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι (εκδόσεις Μικρός Ήρως), σε σχέδιο Κωνσταντίνου Σκλαβενίτη και σενάριο Ηλία Κατιρτζιγιανόγλου, και θα πλαισιωθεί από την παρουσίαση της έκδοσης, με τη συμμετοχή ανθρώπων που έζησαν και συνεργάστηκαν στενά με τον Παύλο Σιδηρόπουλο.

Επιμέλεια Έκθεσης: Γαβριήλ Τομπαλίδης, για τις εκδόσεις Μικρός Ήρως.

To graphic novel Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι κυκλοφορεί πανελλαδικά την Τετάρτη 20 Μαΐου αλλά θα είναι διαθέσιμο στο περίπτερο των εκδόσεων Μικρός Ήρως στο Comicdom CON 2026 (15 – 17 Μαΐου – Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων).

Παρουσίαση: Κυριακή 17 Μαΐου – Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ – 14.00

Έκθεση: 15 – 17 Μαΐου – Κτίριο Παλαιοί Φούρνοι

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Είσοδος Ελεύθερη