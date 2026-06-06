Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο Κρήτης, όπου ένας 27χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, αμέσως μετά το περιστατικό κινητοποιήθηκε ιδιωτικό ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό άνδρα προκειμένου να τον μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της διακομιδής και ενώ το ασθενοφόρο βρισκόταν καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο, ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ για τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Άμεσα κινητοποιήθηκε γιατρός του ΕΚΑΒ, ο οποίος συνάντησε το ιδιωτικό ασθενοφόρο στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού και συνόδευσε τον 27χρονο μέχρι την άφιξή του στο νοσοκομείο.

Ο τραυματίας έφτασε στο ΠΑΓΝΗ λίγο μετά τις 14:00 και παραδόθηκε στους γιατρούς για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ωστόσο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 27χρονος βρίσκεται εκτός κινδύνου.