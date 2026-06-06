Η Πορτογαλία νίκησε τη Χιλή με 2-1 σε φιλικό παιχνίδι, το οποίο επισκιάστηκε από όσα έγιναν λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ραφαέλ Λεάο να γρονθοκοπεί τον Ιβάν Ρομάν και αμφότερους να βλέπουν την κόκκινη κάρτα.

Οι Πορτογάλοι προετοιμάζονται για το Μουντιάλ 2026 και η προετοιμασία τους, όπως φαίνεται, δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο αλλά και το… μποξ, καθώς στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου έπεσε ξύλο.

Συγκεκριμένα, ο Ρομάν άρχισε έναν καυγά με αντίπαλο και ο Λεάο αποφάσισε να επέμβει και τελικά να γρονθοκοπήσει τον Χιλιανό, ο οποίος έπεσε στο έδαφος.

Η κατάσταση πήγε να ξεφύγει εντελώς αλλά τελικά επανήλθε η ηρεμία, αυτή που δεν επανήλθαν όμως στο παιχνίδι ήταν οι Λεάο και Ρομάν, καθώς αμφότεροι αποβλήθηκαν.

Για την ιστορία, η Πορτογαλία επικράτησε με 2-1 χάρη σε γκολ των Γκουέδες (58′) και Φερνάντες (75′), ενώ για τη Χιλή σκόραρε στο 92′ ο Τσεπέδα.