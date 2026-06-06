Ο Ολυμπιακός τα έχει βρει σε όλα με τη Μαγιόρκα για τον Πάμπλο Μαφέο σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ και απομένει, πλέον, να πει το «ναι» και ο παίκτης για να ολοκληρωθεί το deal.

Ο 28χρονος δεξιός μπακ έχει συμβόλαιο ως το 2027 με τη Μαγιόρκα και οι «ερυθρόλευκοι» τα βρήκαν με την ισπανική ομάδα για ένα ποσό που θα είναι μικρότερο από αυτό των 10 εκατ. ευρώ που ζητούσε πέρυσι από τη Νότιγχαμ Φόρεστ πέρυσι, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Ultima Hora.

Το θέμα πλέον, όπως τονίζουν οι Ισπανοί, είναι να πει το «ναι» και ο Μαφέο, ο οποίος φέτος μέτρησε 31 συμμετοχές με τη Μαγιόρκα, έχοντας ένα γκολ και δύο ασίστ, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 5 εκατ. ευρώ.

Ο Μαφέο έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής της Εσπανιόλ, στη συνέχεια πήγε στην ομάδα Κ18 της Μάντσεστερ Σίτι και ακολούθησαν οι θητείες σε Τζιρόνα και Στουτγκάρδη, πριν πάρει μεταγραφή στη Μαγιόρκα το καλοκαίρι του 2022.