Στα χέρια των εξωτερικών φρουρών του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού και στη συνέχεια του ΑΤ Δομοκού, έπεσε γυναίκα που στο χθεσινό (5/6/26) επισκεπτήριο των φυλακών, καθώς προσπάθησε να περάσει δύο κινητά τηλέφωνα μαζί με φορτιστές και κάρτες sim.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το συμβάν κοινοποίησε η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς ΚΚ Δομοκού, δίνοντας συγχαρητήρια στους υπαλλήλους που διενήργησαν τον επαγγελματικό έλεγχο και κατάφεραν να αποτρέψουν να περάσουν εντός του Καταστήματος τα κινητά.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς

«Η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συγχαρητήρια στους συναδέλφους Εξωτερικούς Φρουρούς του Σωφρονιστικού Καταστήματος Δομοκού, [ Τ.Α. & Τ.Σ. ] οι οποίοι την 5η Ιουνίου 2026 και περί ώρα 15:30, εκτελώντας υπηρεσία στο εξωτερικό θυρωρείο του Καταστήματος, επέδειξαν υψηλό επαγγελματισμό, αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και απόλυτη προσήλωση στα καθήκοντά τους.

Κατά τη διενέργεια ελέγχου σε επισκέπτρια, εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα στους πάτους των υποδημάτων της δύο (2) κινητά τηλέφωνα, καλώδια USB και μία κάρτα SIM, τα οποία προορίζονταν να εισαχθούν παράνομα στο Κατάστημα Κράτησης και να παραδοθούν σε κρατούμενο, σύντροφο της επισκέπτριας. Η επιτυχής αποκάλυψη της παράνομης ενέργειας οδήγησε στη σύλληψη των εμπλεκομένων, ενώ για την υπόθεση ενεργείται προανάκριση από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Λαμίας.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί μία ακόμη τρανή απόδειξη της σπουδαιότητας του έργου που επιτελεί καθημερινά το Σώμα της Εξωτερικής Φρουράς. Ένα Σώμα που βρίσκεται διαρκώς στην πρώτη γραμμή της ασφάλειας των Καταστημάτων Κράτησης, λειτουργώντας ως βασικός πυλώνας αποτροπής παράνομων ενεργειών και διασφάλισης της έννομης τάξης.

Η επιτυχία των συναδέλφων του Σωφρονιστικού Καταστήματος Δομοκού δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, επαγγελματισμού, εμπειρίας και αφοσίωσης που διακρίνει το σύνολο των στελεχών του Σώματος της Εξωτερικής Φρουράς. Σε μια εποχή όπου οι προκλήσεις στον χώρο των Καταστημάτων Κράτησης γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες, το προσωπικό της Εξωτερικής Φρουράς αποδεικνύει καθημερινά ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ασφάλειας, προστατεύοντας όχι μόνο τα Σωφρονιστικά Καταστήματα αλλά και την ίδια την κοινωνία.

Η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς εκφράζει την υπερηφάνεια της για τους συναδέλφους που με τις ενέργειές τους τιμούν το λειτούργημα που υπηρετούν και αναδεικνύουν το κύρος, την αξία και την αναγκαιότητα του Σώματος της Εξωτερικής Φρουράς, ενός Σώματος που με επαγγελματισμό, συνέπεια και αυταπάρνηση επιτελεί μια αποστολή υψίστης σημασίας για την ασφάλεια της χώρας.

Θερμά συγχαρητήρια στους συναδέλφους του Σωφρονιστικού Καταστήματος Δομοκού για την επιτυχία τους και για την έμπρακτη επιβεβαίωση της αποστολής και του ρόλου του Σώματος της Εξωτερικής Φρουράς.»

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