Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς τραυματισμένου άνδρα, 59 ετών, τσεχικής υπηκοότητας. Κατά τις μεσημβρινές ώρες της 6ης Ιουνίου 2026, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τη μεταφορά τραυματισμένου αλλοδαπού από το Καταφύγιο “Κάκκαλος” του Ολύμπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός κατά τη διάρκεια πεζοπορίας είχε τραυματιστεί μετά από πτώση, στη θέση “Λούκι του Μύτικα”. Αρχικά μεταφέρθηκε από υπαλλήλους του καταφυγίου στο Καταφύγιο “Κάκκαλος”.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Π.Σ., το οποίο ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με ιατρικό προσωπικό, στη συνέχεια μετέβη στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου παρέλαβε ομάδα 4 πυροσβεστών από την Π.Υ. Λιτοχώρου και κατευθύνθηκε στο ελικοδρόμιο του Καταφυγίου “Κάκκαλος”, στον Όλυμπο, από όπου παρέλαβε τον τραυματία.

Στη συνέχεια, τον μετέφερε στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γ.Ν. Λάρισας.