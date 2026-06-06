Μία μέρα πριν τις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου, η Ρεάλ Μαδρίτης αποκλείστηκε από την Τενερίφη στα προημιτελικά της ACB καθώς ηττήθηκε με 95-107 εντός έδρας και για πρώτη φορά μετά το 2010 ολοκλήρωσε σεζόν χωρίς τίτλο και σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ και ο Ενρίκε Ρικέλμε θα διεκδικήσουν την Κυριακή (7/6) τις ψήφους των οπαδών της «βασίλισσας», για την οποία η φετινή σεζόν εξελίχθηκε σε… τραγωδία σε όλα τα επίπεδα, καθώς δεν κατάφερε να κατακτήσει ούτε ένα τρόπαιο.

Στο ποδόσφαιρο η Ρεάλ τερμάτισε στη 2η θέση της La Liga, αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Champions League, ηττήθηκε από τη Μπαρτσελόνα στον τελικό του ισπανικού Super Cup ενώ δεν τα κατάφερε ούτε στο Copa del Rey.

Σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στον τελικό της Euroleague, αποκλείστηκε από την Τενερίφη στους προημιτελικούς του πρωταθλήματος και απέτυχε και σε Copa del Rey και Super Cup, κόντρα σε Μπασκόνια και Βαλένθια αντίστοιχα.

Έτσι, για πρώτη φορά μετά το 2010 η «βασίλισσα» δεν κατέκτησε κανένα τρόπαιο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, οπότε οι εκλογές θα γίνουν μέσα σε ένα κλίμα που δεν είναι και το καλύτερο.