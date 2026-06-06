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Στην Ισπανία βρίσκεται ο Πάπας Λέων και, όπως ήταν αναμενόμενο, η επίσκεψή του δεν θα μπορούσε να μείνει μακριά από το ποδόσφαιρο.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης προς τη Μαδρίτη, ο Ποντίφικας είχε μια πιο χαλαρή στιγμή με τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν, όταν δέχθηκε μια ερώτηση που στην Ισπανία δύσκολα μένει αναπάντητη: προτιμά τη Ρεάλ Μαδρίτης ή την Μπαρτσελόνα;

Ο Πάπας Λέων αναχώρησε από το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης το πρωί του Σαββάτου (6/6) με προορισμό την ισπανική πρωτεύουσα και λίγο πριν την προσγείωση κατευθύνθηκε προς το πίσω μέρος του αεροσκάφους για να χαιρετήσει τους δημοσιογράφους.

Εκεί, χαμογελώντας, έδωσε μια απάντηση που προκάλεσε χαμόγελα:

«Αυτό είναι εύκολο: ο Πάπας είναι με όλες τις ομάδες, αλλά ο Πρεβόστ είναι με τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Με αυτόν τον τρόπο αποκάλυψε τις προσωπικές του προτιμήσεις, χρησιμοποιώντας το κοσμικό του όνομα, Ρόμπερτ Πρέβοστ, διαχωρίζοντας χιουμοριστικά τον θεσμικό του ρόλο από τις ποδοσφαιρικές του συμπάθειες.

Η ατάκα του δεν άργησε να γίνει θέμα συζήτησης, ειδικά στην Ισπανία, όπου η ποδοσφαιρική αντιπαλότητα ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα αποτελεί σχεδόν… εθνική υπόθεση.