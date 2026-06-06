Στην Ισπανία βρίσκεται ο Πάπας Λέων και, όπως ήταν αναμενόμενο, η επίσκεψή του δεν θα μπορούσε να μείνει μακριά από το ποδόσφαιρο.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης προς τη Μαδρίτη, ο Ποντίφικας είχε μια πιο χαλαρή στιγμή με τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν, όταν δέχθηκε μια ερώτηση που στην Ισπανία δύσκολα μένει αναπάντητη: προτιμά τη Ρεάλ Μαδρίτης ή την Μπαρτσελόνα;

Ο Πάπας Λέων αναχώρησε από το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης το πρωί του Σαββάτου (6/6) με προορισμό την ισπανική πρωτεύουσα και λίγο πριν την προσγείωση κατευθύνθηκε προς το πίσω μέρος του αεροσκάφους για να χαιρετήσει τους δημοσιογράφους.

Εκεί, χαμογελώντας, έδωσε μια απάντηση που προκάλεσε χαμόγελα:

«Αυτό είναι εύκολο: ο Πάπας είναι με όλες τις ομάδες, αλλά ο Πρεβόστ είναι με τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Periodista le pregunta al papa que qué prefiere al Real Madrid o al Barça?



“Eso es fácil…el PAPA es para todos los equipos, pero Prevost es del REAL MADRID”. pic.twitter.com/SDKsbalDx0 — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) June 6, 2026

Με αυτόν τον τρόπο αποκάλυψε τις προσωπικές του προτιμήσεις, χρησιμοποιώντας το κοσμικό του όνομα, Ρόμπερτ Πρέβοστ, διαχωρίζοντας χιουμοριστικά τον θεσμικό του ρόλο από τις ποδοσφαιρικές του συμπάθειες.

Η ατάκα του δεν άργησε να γίνει θέμα συζήτησης, ειδικά στην Ισπανία, όπου η ποδοσφαιρική αντιπαλότητα ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα αποτελεί σχεδόν… εθνική υπόθεση.