Ο Κίμι Αντονέλι εξασφάλισε την pole position για το γκραν πρι του Μονακό, αφήνοντας για χιλιοστά του δευτερολέπτου στη 2η θέση τον Μαξ Φερστάπεν, ενώ από την 3η θα εκκινήσει στον αγώνα της Κυριακής (7/6) ο Λιούις Χάμιλτον.

Το πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίζεται με το γκραν πρι του Μονακό και στις κατατακτήριες δοκιμές έγινε μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Αντονέλι και Φερστάπεν για την 1η θέση, την οποία πήρε τελικά ο 19χρονος Ιταλός.

Ο Ολλανδός της Red Bull, επομένως, θα εκκινήσει από τη 2η θέση και πίσω του θα είναι οι δύο Ferrari: Ο Χάμιλτον στην 3η θέση και ο Λεκλέρ, αγαπημένος των Γάλλων, στην 4η.

Από εκεί και πέρα, την 5η θέση πήρε στις κατατακτήριες δοκιμές ο Ιζάκ Χατζάρ, την 6η ο Τζορτζ Ράσελ, την 7η ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις και την 8η ο Όσκαρ Πιάστρι.