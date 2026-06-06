Η Μίρα Αντρέεβα νίκησε με 2-0 σετ τη Μάγια Χβαλίνσκα στον τελικό του Roland Garros και κατέκτησε τον πρώτο Grand Slam τίτλο της καριέρας της.

Η 19χρονη Αντρέεβα ήθελε να γίνει η πρώτη Ρωσίδα μετά τη Μαρία Σαράποβα (2012, 2014) και η πιο νεαρή παίκτρια, μετά τη Μόνικα Σέλες το 1992, που κατακτά το Roland Garros και τα κατάφερε νικώντας τη Χβαλίνσκα.

Η Ρωσίδα τενίστρια πήρε με 6-3 το πρώτο σετ και με 6-2 το δεύτερο και κατέκτησε έτσι τον πρώτο Grand Slam τίτλο της καριέρας της και 6ο συνολικά, ανεβάζοντας τον πήχη για τα επόμενα μεγάλα τουρνουά στα οποία θα πάρει μέρος.

Όσο για τη Χβαλίνσκα, μπορεί να μην κατέκτησε τον τίτλο, ούτως ή άλλως όμως έγραψε ιστορία, καθώς είναι η πρώτη τενίστρια που έφτασε στον τελικό του Roland Garros έχοντας ξεκινήσει από τα προκριματικά.