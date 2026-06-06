Δανάη Μπάρκα και Φάνης Μπότσης μετρούν αντίστροφα για τον γάμο τους, με τη δημοφιλή ηθοποιό και παρουσιάστρια να δηλώνει προ ημερών πως ακόμα υπάρχουν πολλά που πρέπει να κάνει μέχρι το Μυστήριο.

Παρόλα αυτά, δεν χάνει το χιούμορ που την χαρακτηρίζει. Σε νέο χιουμοριστικό βίντεο που δημοσιοποίησε, αναβιώνει μία από τις πιο viral σκηνές της σειράς «Είσαι το ταίρι μου», στην οποία πρωταγωνίστησε η μητέρα της.

«Καλό Σάββατο να ‘χουμε» γράφει η Δανάη Μπάρκα στο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok. Σε αυτό κάθεται σε ένα τραπέζι και λέει τα λόγια που είπε στη σειρά η Σοφία Βογιατζάκη: «Πω πω μια ομελέτα και κάνω και δίαιτα. Πρέπει μέχρι τον γάμο να χάσω 11 κιλά».

«Πότε είναι ο γάμος;», «Την άλλη εβδομάδα» είχε πει στην επίμαχη σκηνή η Σοφία Βογιατζάκη, με τη Δανάη Μπάρκα να «αντιγράφει» το ύφος και την ταχύτητα της ερμηνείας, όπως φαίνεται στο βίντεο.