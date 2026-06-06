Με ευρεία πλειοψηφία που άγγιξε το 75% εγκρίθηκε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου υπέρ της πολιτικής συμπόρευσης με την πρωτοβουλία που έχει ανοίξει ο Αλέξης Τσίπρας για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, επιβεβαιώνοντας τη γραμμή της ηγεσίας του κόμματος.

Κατά τη δευτερολογία του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε το σύνολο των τροπολογιών που κατατέθηκαν στο συνέδριο, υποστηρίζοντας ότι οι βασικές θέσεις και προτάσεις έχουν ήδη ενσωματωθεί στο κείμενο της απόφασης.

Αναφερόμενος στην τροπολογία της ομάδας των «8», εμφανίστηκε να συμφωνεί επί της ουσίας με το περιεχόμενό της, ωστόσο σημείωσε πως η τελική απόφαση πρέπει να κινηθεί σε πιο προωθημένη κατεύθυνση.

«Πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί», φέρεται να ανέφερε, εξηγώντας γιατί δεν έκανε δεκτή την προσθήκη.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στην τροπολογία που κατέθεσαν οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου, η οποία ζητούσε πιο συντεταγμένη διαδικασία συνεργασιών και απέρριπτε σενάρια αυτοδιάλυσης του κόμματος.

«Δεν υπάρχει χώρος για plan B», υποστήριξε, επιμένοντας ότι η πρόταση που εγκρίθηκε περιλαμβάνει ήδη σαφή πολιτικό οδικό χάρτη, προγραμματικό πλαίσιο και συγκεκριμένη στρατηγική για την επόμενη μέρα.

Σε ό,τι αφορά την πρόταση Πολάκη, Παππά και Δούρου, διερωτήθηκε γιατί θα έπρεπε να επανέλθει στο τραπέζι ένα σχέδιο που – όπως είπε – είχε ήδη απορριφθεί από την Κεντρική Επιτροπή τον περασμένο Μάρτιο, αφήνοντας παράλληλα αιχμές ότι η συγκεκριμένη τροπολογία ανοίγει εμμέσως ζήτημα ηγεσίας.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι η μόνη πραγματικά αριστερή και προοδευτική επιλογή είναι η ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών που θα οδηγήσουν – όπως είπε – στην ανατροπή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και στη διαμόρφωση μιας νέας πλειοψηφικής πρότασης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.