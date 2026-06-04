Στο drift, το θέαμα αρχίζει τη στιγμή που το αυτοκίνητο μοιάζει να κινείται αντίθετα από τη λογική. Η ουρά ανοίγει, ο καπνός σηκώνεται, η απόσταση από το διπλανό αυτοκίνητο μικραίνει επικίνδυνα και όμως όλα παραμένουν υπό έλεγχο. Αυτή την αίσθηση έφερε το Red Bull Mad Mike Tour, ανοίγοντας στο Ηράκλειο της Κρήτης, την πρώτη σελίδα της ελληνικής του διαδρομής.

Το λιμάνι της πόλης έγινε για μία ημέρα το σημείο όπου η ελληνική σκηνή του drift συνάντησε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους οδηγούς του είδους παγκοσμίως. Ο Mad Mike Whiddett, γνωστός για τα ακραία builds, τους rotary κινητήρες και τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπει κάθε εμφάνιση σε show, έκανε την πρώτη του στάση στην Ελλάδα με μια διοργάνωση που εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους.

Η πρεμιέρα του tour στην Κρήτη είχε όλα όσα περιμένει κανείς από ένα live motorsport spectacle: δυνατούς κινητήρες, καπνό, κοντινά περάσματα, συγχρονισμό και χιλιάδες θεατές που δεν έμειναν απλώς πίσω από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Το κοινό συμμετείχε ενεργά, ψηφίζοντας τα πιο εντυπωσιακά drifts και δίνοντας τον δικό του ρυθμό στη διοργάνωση.

Στην πίστα, ο Mad Mike βρέθηκε μαζί με τους Red Bull οδηγούς Abdo Feghali και Natalia Iocsak, οι οποίοι ηγήθηκαν τριών διαφορετικών crews. Μαζί τους συμμετείχαν και Έλληνες drifters, φέρνοντας στη δράση τοπικό πάθος, διαφορετικά οδηγικά στιλ και την αίσθηση ότι το show δεν ήταν απλώς μια διεθνής παραγωγή που πέρασε από την Κρήτη, αλλά μια πραγματική συνάντηση με την ελληνική drift κοινότητα.

Οι ομάδες ανέβασαν σταδιακά την ένταση, με περάσματα που απαιτούσαν απόλυτο timing, σταθερό έλεγχο και εμπιστοσύνη ανάμεσα στους οδηγούς.

Στο Ηράκλειο, το drift δεν παρουσιάστηκε μόνο ως εντυπωσιακή οδήγηση, αλλά ως μια μορφή χορογραφίας πάνω στην άσφαλτο, όπου κάθε λάθος φαίνεται και κάθε σωστή κίνηση κερδίζει αμέσως το κοινό.

Η Κρήτη ήταν μόνο η αρχή

Μετά την πρώτη στάση στο Ηράκλειο, το Red Bull Mad Mike Tour συνεχίζεται με ακόμη δύο εμφανίσεις στην Ελλάδα, αλλάζοντας κάθε φορά σκηνικό και ρυθμό.

Στις 6 και 7 Ιουνίου, ο Mad Mike ταξιδεύει στην Πορταριά Πηλίου, στην Ανάβαση Πορταριάς. Εκεί, το show περνά από το λιμάνι και την urban αίσθηση της Κρήτης στις στροφές του Πηλίου, σε ένα περιβάλλον όπου η ταχύτητα, η κλίση του δρόμου και η ακρίβεια κάνουν κάθε πέρασμα ακόμη πιο απαιτητικό.

Η Ανάβαση Πορταριάς έχει ήδη το δικό της κοινό και τη δική της δυναμική. Η παρουσία του Mad Mike έρχεται να προσθέσει μια διαφορετική διάσταση στο διήμερο, φέρνοντας το δικό του οδηγικό στιλ σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς αγώνες αναβάσεων στην Ελλάδα.

Το tour ολοκληρώνεται στις 10 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, στην Πλατεία Αριστοτέλους, στις 6 το απόγευμα. Εκεί, το drift βγαίνει ξανά μέσα στην πόλη, με ένα urban action show που θα φέρει τον Mad Mike στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μαζί με δύο κορυφαίους motorbike stuntriders, τον Aras Gibieza και τη Sarah Lezito.

Το θέαμα αναμένεται να συνδυάσει drift, moto stunts, αδρεναλίνη και άμεση επαφή με το κοινό, μετατρέποντας το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε μια σκηνή γεμάτη ενέργεια.

Και οι τρεις εμφανίσεις του Mad Mike στην Ελλάδα είναι εντελώς δωρεάν για τους θεατές.

Ο άνθρωπος πίσω από τον θόρυβο

Ο Mike Whiddett δεν έγινε «Mad Mike» τυχαία. Μεγαλωμένος στη Νέα Ζηλανδία, στο Waikato, ξεκίνησε από τον κόσμο του motocross και του freestyle motocross, πριν περάσει στο drifting το 2007. Το παρατσούκλι του γεννήθηκε από το ακραίο riding style του και τους τραυματισμούς που σημάδεψαν τα πρώτα του χρόνια στα extreme sports. Στην πορεία, όμως, έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα nickname.

Ο Mad Mike ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία οδηγών που δεν έχουν χτίσει τη φήμη τους μόνο με αποτελέσματα, αλλά και με εικόνα, ήχο και προσωπικότητα. Είναι driver, builder, showman, content creator και ambassador μιας car culture που ζει εξίσου στην πίστα, στο YouTube, στα video games και στα social media.

Η σχέση του με τα αυτοκίνητα έχει γίνει σχεδόν μυθολογία για τους petrolheads. Το MADBUL, το θρυλικό Mazda RX-7, το NIMBUL, ένα Lamborghini Huracán φτιαγμένο για drift, το MADMAC, βασισμένο σε Lanzante McLaren P1 GTRX, το RADBUL, το Mazda MX-5, και το MADLAB 787D, το rotary hillclimb monster που έγραψε ιστορία στο Pikes Peak, δεν είναι απλώς αγωνιστικά builds. Είναι κομμάτια μιας προσωπικής υπογραφής που αναγνωρίζεται αμέσως.

Από τα viral videos στο live show

Ο Mad Mike έχει ταξιδέψει το drift σε όλο τον κόσμο, από την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ μέχρι τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και τη Νότια Αφρική. Τα κινηματογραφικά του videos, όπως τα Conquer The Crown, Conquer Highlands, Conquer The Cape και Mad Mike Drifts Denmark, έχουν γίνει σημείο αναφοράς για όσους παρακολουθούν την κουλτούρα του drift online.

Παράλληλα, η παρουσία του έχει περάσει και στην pop πλευρά του automotive culture, μέσα από video games όπως τα Need For Speed, Project CARS και Drift Torque, αλλά και μέσα από συλλεκτικά Hot Wheels μοντέλα βασισμένα σε αυτοκίνητά του.

Στην αγωνιστική του πορεία ξεχωρίζουν σημαντικές διακρίσεις, όπως ο τίτλος του Πρωταθλητή Formula Drift Japan το 2018, τα τρία πρωταθλήματα Νέας Ζηλανδίας στο drift, τα ρεκόρ «Fastest Mazda» και «Fastest Rotary» στο Pikes Peak International Hill Climb το 2023, αλλά και η ανάδειξή του ως «Revelation of Goodwood Festival of Speed» το 2014 και το 2016.

Και κάπως έτσι, το Red Bull Mad Mike Tour δεν λειτουργεί μόνο ως μια σειρά εμφανίσεων. Λειτουργεί σαν μια διαδρομή που φέρνει το διεθνές drift culture σε τρία ελληνικά μέρη, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να δει από κοντά έναν οδηγό που έχει κάνει την υπερβολή τέχνη και τον έλεγχο θέαμα.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.redbull.com/madmiketour