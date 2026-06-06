Αυθημερόν θα εισέρχεται και θα αποχωρεί από τις ΗΠΑ η εθνική Ιράν για τους αγώνες της στο Μουντιάλ 2026, όπως είπε ο πρέσβης της χώρας στο Μεξικό, Αμπολφάζλ Πασαντιντέχ.

Επί μήνες, με όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, η συμμετοχή των Ιρανών στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν αμφίβολη, η FIFA όμως ήταν υπέρ της συμμετοχής τους και τελικά αυτό το θέμα λύθηκε.

Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι το Ιράν πρέπει να δώσει σε πόλεις των ΗΠΑ τους τρεις αγώνες του ομίλου, προκαλεί πονοκέφαλο στους Αμερικανούς, οπότε για λόγους ασφαλείας πάρθηκε η απόφαση η εθνική ομάδα να εισέρχεται τις ημέρες των αγώνων στις ΗΠΑ και να αποχωρούν επίσης την ίδια μέρα.

Η εθνική Ιράν θα έχει ως βάση της την πόλη Τιχουάνα στο βόρειο Μεξικό και θα πρέπει να μετακινείται στις ΗΠΑ το πρωί των αγώνων της και να αναχωρεί για την Τιχουάνα αμέσως μετά το τέλος των παιχνιδιών, όπως είπε ο πρέσβης Αμπολφάζλ Πασαντιντέχ, χαρακτηρίζοντας εξαιρετικά περιοριστικό αυτό το πρόγραμμα.