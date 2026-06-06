Με βίντεο στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται, με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, να ιππεύει λιοντάρι, να επισκέπτεται στην Ινδία με μοτοσικλέτα.

Το πρόσωπο του είναι ζωγραφισμένο πάνω σε λεωφορεία στο Λονδίνο αλλά και σκαλισμένο στο Εθνικό Μνημείου του Όρους Ράσμορ, όπου βρίσκονται οι μορφές τεσσάρων εμβληματικών προέδρων των ΗΠΑ, του Τζωρτζ Ουάσινγκτον, τον Τόμας Τζέφερσον, του Θίοντορ Ρούσβελτ και του Αβραάμ Λίνκολν.

Παράλληλα φαίνεται να τρώει μπουρίτος στο Μεξικό, να μετακινείται με καμήλα, να είναι ντυμένος αστροναύτης και να κρατάει την αμερικανική σημαία στη Σελήνη.

Σε όλο το βίντεο ακούγεται ένα τραγούδι που λέει: «Όπου κι αν πάω όλοι αγαπούν τον Τραμπ».