Η Εθνική Ελλάδας θα υποδεχθεί την Κυριακή (7/6) στο Παγκρήτιο Στάδιο την Ιταλία σε φιλικό παιχνίδι και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε στις δοκιμές που κάνει αλλά και στον αποκλεισμό από το Μουντιάλ, λέγοντας πως αυτή η πίκρα θα κάνει καλό σε όλους στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου…

Για το αν θα κάνει νέες δοκιμές: «Δοκιμάσαμε κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι με τη Σουηδία. Δεν έχω αποφασίσει, αλλά μπορεί να είναι και στη διάρκεια του παιχνιδιού ή κάτι από αυτά που κάναμε στην προετοιμασία αυτών των αγώνων.

Μας δίνει την επιλογή να διαχειριστούμε το παιχνίδι με διαφορετικούς τρόπους. Μετά την προπόνηση θα λάβω την απόφαση ως προς το πώς θα αγωνιστούμε. Θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με κάποιους παίκτες. Ο τρόπος παιχνιδιού θα είναι αυτός που προσπαθούμε συνήθως».

Για την Ιταλία που θα παραταχθεί με πάρα πολλές αλλαγές: «Έχουμε πολύ καλές πληροφορίες για την Ιταλία, την ομάδα που θα παίξει εδώ. Ξέρουμε το ρόστερ, τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι νέοι παίκτες που παίζουν σε μεγάλη ομάδα και έχουν λαμπρό μέλλον. Δεν είναι άγνωστο για εμάς σε κάθε περίπτωση. Δίνεται ευκαιρία και σε αυτούς να δείξουν πόσο σημαντικοί είναι για το μέλλον στην Ιταλία. Θα είναι πιεστικό το παιχνίδι για εμάς».

Για το αν θα αλλάξει το 3-5-2 ή το δοκιμάζει ενόψει Nations League: «Σαν ομάδα έχουμε ένα αγωνιστικό προφίλ, αλλά αυτές οι δέκα ημέρες μας έδωσαν την ευκαιρία να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Το να αλλάξω το δικό μου σκεπτικό για το ποδόσφαιρο δεν μπορώ να το κάνω, αλλά αυτή είναι απλά μια εναλλακτική».

Για την απόδοση στο 2-2 με τη Σουηδία: «Κάναμε κάποια καλά πράγματα με αυτό τον τρόπο παιχνιδιού μέχρι και τις αλλαγές. Η Σουηδία το εκμεταλλεύτηκε και στη διάρκεια του δευτέρου μέρους ήταν καλύτερη από εμάς. Είχαμε κάποια καλά πράγματα και κάποια λάθη που τα έχουμε συζητήσει.

Ο χρόνος στις Εθνικές είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος. Έχω μια εικόνα του τρόπου παιχνιδιού που θέλουμε να κάνουμε. Μπορούμε να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο».

Για το αν υπάρχει απογοήτευση για το γεγονός ότι η Ιταλία ήρθε με πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ της: «Υπάρχει απογοήτευση ως προς τους φιλάθλους που θα θέλανε να δουν τα αστέρια του ιταλικού ποδοσφαίρου. Εμείς όχι, πρέπει να σκεφτόμαστε σοβαρά το παιχνίδι μας. Η Ιταλία βγάζει πολλούς νέους ποδοσφαιριστές κι αυτοί μπορούν να δυσκολέψουν περισσότερο μια ομάδα, σε σχέση με τους πιο έμπειρους. Ως προς το δεύτερο, θα κάνουμε κάποιες αλλαγές, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση αν αυτή μπορούν να συμμετάσχουν».

Για την υποδοχή των Κρητικών στην Εθνική Ελλάδας: «Ήμασταν και πέρυσι τέτοια εποχή εδώ, περνάμε όμορφα εδώ. Είχαμε και χθες παρότι ήρθαμε πολύ αργά, ήρθαμε χθες από τη Στοκχόλμη και για την υποδοχή και τη φιλοξενία αισθανόμαστε πολύ όμορφα. Οι ποδοσφαιριστές σήμερα ζήτησαν από μένα να τους αφήσω να πάνε στο κέντρο να πιουν ένα καφέ. Περνάμε πολύ καλά στην Κρήτη.

Είχαμε μεγάλη παρουσία στα περσινά, ελπίζω να έχουμε και αύριο. Το γήπεδο είναι πιο ανανεωμένο, ο ΟΦΗ το χρησιμοποιούσε για τις υποχρεώσεις του εδώ. Εύχομαι να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι για να τους ευχαριστήσουμε όλους».

Για το τι κρατάει από τα φιλικά παιχνίδια: «Για να είμαι πρακτικός, θα πω ότι ξεκινήσαμε με διάθεση να προσφέρουμε κάτι που μας έλειπε και δεν το καταφέραμε. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε προσπάθεια και προσήλωση των παικτών όσον αφορά την Εθνική τους. Άρα ναι μεν υπάρχει απογοήτευση, αλλά τα όνειρα που είχαμε με βάση τη συμπεριφορά των παικτών τους κάνει πιο σκληρούς για τις επόμενες διοργανώσεις.

Έχουμε μια ομάδα κατά πολύ αλλαγμένη σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 με νέα παιδιά που ζούσαν μια δύσκολη περίοδο, αλλά υπήρχε μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη χρονιά που δεν προκριθήκαμε στο Παγκόσμιο, θα γίνουμε πιο σκληρή και ανθεκτικοί για τη συνέχεια. Έχουμε όμορφα χρόνια μπροστά μας».