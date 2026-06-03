Η Huawei μάς έχει «καλομάθει» με τα ρολόγια της. Έχει καταφέρει να χτίσει μια ισχυρή παρουσία στην αγορά των wearables, προσφέροντας ρολόγια που συνδυάζουν ωραίο design, καλή αυτονομία, πολλές λειτουργίες υγείας και άθλησης, αλλά και μια αίσθηση καθημερινής ευκολίας που κάνει τον χρήστη να μην τα αποχωρίζετε.

Με τη νέα σειρά HUAWEI WATCH FIT 5, η εταιρεία συνεχίζει σε αυτή τη λογική: να κάνει την κίνηση πιο εύκολη, πιο ευχάριστη και πιο φυσικά ενταγμένη στην καθημερινότητα. Δεν μιλάμε μόνο για ένα ρολόι που μετρά βήματα ή εμφανίζει ειδοποιήσεις, αλλά για μια συσκευή που προσπαθεί να συνδυάσει στιλ, άνεση, αθλητικές λειτουργίες και παρακολούθηση υγείας σε ένα λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό.

Μόνο που εδώ η επιλογή δεν είναι τόσο απλή. Από τη μία υπάρχει το HUAWEI WATCH FIT 5, ένα κομψό, λεπτό και πλήρες smartwatch για την καθημερινότητα. Από την άλλη, υπάρχει το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, που κρατά την ίδια φιλοσοφία, αλλά προσθέτει πιο premium κατασκευή, μεγαλύτερη οθόνη, πιο προχωρημένες λειτουργίες υγείας και πιο εξειδικευμένες αθλητικές δυνατότητες.

Και κάπου εδώ έρχεται το βασικό ερώτημα: ποιο από τα δύο να διαλέξω;

Η απάντηση, όπως συμβαίνει συνήθως με τα smartwatches, δεν έχει να κάνει μόνο με τις προδιαγραφές. Έχει να κάνει με το πώς το χρησιμοποιείς.

HUAWEI WATCH FIT 5 (πάνω) – HUAWEI WATCH FIT 5 Pro (κάτω)

Το HUAWEI WATCH FIT 5 είναι το μοντέλο που καλύπτει με άνεση τον μέσο χρήστη. Είναι ελαφρύ, άνετο στον καρπό και προσφέρει όλα όσα περιμένει κανείς από ένα σύγχρονο smartwatch: παρακολούθηση άσκησης, ύπνου, καρδιακού ρυθμού, καθημερινής δραστηριότητας, ειδοποιήσεις και μια συνολικά ολοκληρωμένη εμπειρία.

Είναι το ρολόι που φοράς το πρωί, το κρατάς στη δουλειά, το παίρνεις μαζί σου στην προπόνηση και δεν το βγάζεις το βράδυ στον ύπνο. Κάνει αυτά που πρέπει και τα κάνει καλά!

Το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro δίνει από την πρώτη επαφή την αίσθηση ότι είναι κάτι παραπάνω. Η μεγαλύτερη AMOLED οθόνη 1,92 ιντσών, η αναλογία οθόνης-σώματος 83%, τα πολύ λεπτά περιθώρια και η φωτεινότητα που φτάνει τα 3.000 nits το κάνουν να δείχνει πιο εντυπωσιακό και πιο άνετο στην ανάγνωση, ειδικά έξω στον ήλιο.

Για την σύγκριση, το HUAWEI WATCH FIT 5 διαθέτει AMOLED οθόνη 1,82 ιντσών με φωτεινότητα έως 2.500 nits, παραμένοντας μια πολύ καλή και πρακτική επιλογή για καθημερινή χρήση.

Κατασκευή και αίσθηση στον καρπό

Το FIT 5 είναι λεπτό, μοντέρνο και ελαφρύ, με βάρος 27 γραμμάρια χωρίς το λουράκι. Το FIT 5 Pro ανεβαίνει στα 30,4 γραμμάρια, αλλά παραμένει εξίσου άνετο, ενώ προσθέτει 2.5D κρύσταλλο από ζαφείρι, στεφάνη από κράμα τιτανίου και πιο premium αίσθηση στο χέρι.

Η λευκή έκδοση ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο χάρη στη χρήση αεροδιαστημικής τεχνολογίας νανοκεραμικού μετάλλου, που δίνει πιο ιδιαίτερη υφή και καλύτερη αντοχή στη φθορά.



Αυτή είναι ίσως η πρώτη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα: το FIT 5 είναι όμορφο, ελαφρύ και πρακτικό, ενώ το FIT 5 Pro δείχνει και αισθάνεται πιο premium.

Αν κάποιος θέλει απλώς ένα καλό smartwatch για κάθε μέρα, το FIT 5 είναι μια πολύ λογική επιλογή. Αν όμως θέλει ένα ρολόι που να δείχνει πιο προσεγμένο στον καρπό, να ταιριάζει καλύτερα και σε πιο «καλές» εμφανίσεις και να έχει πιο ανθεκτικά υλικά, τότε το Pro αρχίζει να δικαιολογεί τη διαφορά.

Άσκηση και αθλητικές λειτουργίες

Το HUAWEI WATCH FIT 5 καλύπτει άνετα τις ανάγκες κάποιου που θέλει να κινείται περισσότερο, να παρακολουθεί τις προπονήσεις του, να βλέπει την πρόοδό του και να έχει χρήσιμες λειτουργίες για τρέξιμο, ποδηλασία και καθημερινή δραστηριότητα. Υποστηρίζει mini-workouts, με 30 καθοδηγούμενες μικρές ασκήσεις, λειτουργίες για τρέξιμο και ποδηλασία, ανίχνευση πτώσης κατά την άσκηση, αλλά και σύνδεση με εφαρμογές τρίτων για αθλήματα όπως το τένις και το badminton.

Ειδικά τα mini-workouts ταιριάζουν πολύ στη φιλοσοφία της σειράς FIT. Δεν είναι απαραίτητα για κάποιον που κάνει ήδη οργανωμένη προπόνηση κάθε μέρα, αλλά είναι χρήσιμα για εκείνον που θέλει να σηκωθεί λίγο από την καρέκλα, να ξεπιαστεί, να προσθέσει λίγη κίνηση μέσα στη μέρα και να μη νιώθει ότι η άσκηση είναι πάντα κάτι δύσκολο ή χρονοβόρο. Είναι μικρή λεπτομέρεια, αλλά κάνει το ρολόι πιο φιλικό και πιο καθημερινό.

Το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, από την άλλη, απευθύνεται σε κάποιον που ζητά κάτι πιο εξειδικευμένο. Οι λειτουργίες για golf, trail running και ελεύθερη κατάδυση έως 40 μέτρα δεν είναι απλώς «έξτρα» για να μεγαλώσει η λίστα χαρακτηριστικών. Είναι λειτουργίες που μπορούν να φανούν πραγματικά χρήσιμες σε συγκεκριμένους χρήστες και το μετατρέπουν σε ένα αθλητικό εργαλείο και όχι απλώς ένα ακόμα fitness smartwatch.

Το FIT 5 Pro ταιριάζει πολύ και σε ένα πιο καλοκαιρινό, μεσογειακό σκηνικό. Σε μια πρωινή διαδρομή δίπλα στη θάλασσα, σε τρέξιμο στην ακροθαλασσιά ή σε μια προπόνηση που καταλήγει με βουτιά, το ρολόι δείχνει ακριβώς τον λόγο για τον οποίο η Huawei το τοποθετεί πιο κοντά στο outdoor lifestyle.

Η φωτεινή οθόνη βοηθά όταν τρέχεις κάτω από δυνατό ήλιο και θέλεις να δεις γρήγορα ρυθμό, καρδιακούς παλμούς ή διάρκεια προπόνησης, ενώ οι λειτουργίες για τρέξιμο, το αναβαθμισμένο swimming mode και η υποστήριξη ελεύθερης κατάδυσης έως 40 μέτρα κάνουν το Pro πιο ολοκληρωμένο για όσους δεν περιορίζουν την άσκηση στο γυμναστήριο.

Με απλά λόγια, το FIT 5 είναι για εκείνον που θέλει να βάλει περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητά του. Το FIT 5 Pro είναι για εκείνον που έχει ήδη πιο δραστήριο τρόπο ζωής ή θέλει ένα ρολόι που να μπορεί να τον ακολουθήσει και σε πιο απαιτητικές δραστηριότητες.

Παρακολούθηση υγείας και καθημερινά δεδομένα

Το HUAWEI WATCH FIT 5 προσφέρει μια πλήρη εμπειρία καθημερινής παρακολούθησης,με αναβαθμισμένο αισθητήρα, παρακολούθηση ύπνου, λειτουργία Sleep Breathing Awareness, ανάλυση αρρυθμιών μέσω παλμικού κύματος, παρακολούθηση συναισθηματικών καταστάσεων και skin temperature sensor. Για τους περισσότερους, αυτά είναι ήδη πολλά.

Το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, όμως, προσθέτει λειτουργίες όπως ECG και ανίχνευση αρτηριακής σκληρότητας, δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στο κομμάτι της καρδιαγγειακής παρακολούθησης. Δεν μιλάμε φυσικά για ιατρική διάγνωση, αλλά για ένα πιο προχωρημένο επίπεδο ενημέρωσης, που μπορεί να κάνει τη διαφορά για όσους θέλουν να έχουν περισσότερα δεδομένα για την υγεία τους μέσα στην ημέρα.

Αυτονομία και χρήση μέσα στην ημέρα

Στην καθημερινή χρήση, σημαντικό ρόλο παίζει και η αυτονομία. Και τα δύο μοντέλα διατηρούν το δυνατό χαρτί της Huawei, με διάρκεια μπαταρίας που μπορεί να φτάσει έως και τις 10 ημέρες με ελαφριά χρήση και περίπου 7 ημέρες με τυπική χρήση. Αυτό είναι από τα στοιχεία που εκτιμάς περισσότερο όσο περνούν οι μέρες. Δεν έχεις την αίσθηση ότι πρέπει να το φορτίζεις συνεχώς, ούτε ότι πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα στην παρακολούθηση ύπνου και στην αυτονομία.

Στο FIT 5 Pro, η Huawei δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην αντοχή σε πιο απαιτητικά σενάρια, αναφέροντας έως 25 ώρες διάρκεια μπαταρίας σε trail running χρήση. Αυτό έχει σημασία για όσους θέλουν ένα ρολόι που δεν θα τους προδώσει σε μια μεγάλη outdoor δραστηριότητα, σε μια πεζοπορία, σε μια δύσκολη διαδρομή ή σε μια ημέρα που ξεκινά με άσκηση και συνεχίζεται μέχρι αργά το βράδυ.

Εδώ φαίνεται και το positioning των δύο μοντέλων. Το FIT 5 είναι η πιο προσιτή και ευέλικτη επιλογή. Είναι ιδανικό για κάποιον που θέλει ένα λεπτό, μοντέρνο και πλήρες smartwatch χωρίς να ανέβει σε πιο premium κατηγορία. Το FIT 5 Pro είναι η πιο ολοκληρωμένη εκδοχή της σειράς.

Τιμές και value for money

Η τιμή κάνει αυτή τη σύγκριση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Το HUAWEI WATCH FIT 5 έχει προτεινόμενη λιανική τιμή 199 ευρώ και τιμή γνωριμίας 159 ευρώ, από το λανσάρισμα έως τα τέλη Ιουνίου. Το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro έχει προτεινόμενη λιανική τιμή 299 ευρώ και τιμή γνωριμίας 259 ευρώ, επίσης έως τα τέλη Ιουνίου.

Η διαφορά των 100 ευρώ στην προτεινόμενη λιανική τιμή δεν είναι αμελητέα. Όμως δεν πληρώνεις απλώς ένα «Pro» στο όνομα. Πληρώνεις την πιο premium κατασκευή, το ζαφείρι, το τιτάνιο, τη μεγαλύτερη και φωτεινότερη οθόνη, τις πιο εξειδικευμένες αθλητικές λειτουργίες και το πιο προχωρημένο πακέτο παρακολούθησης υγείας.

Ποιο από τα δύο αξίζει τελικά;

Αν θέλεις ένα στιλάτο, ελαφρύ και αξιόπιστο smartwatch για καθημερινή χρήση, fitness, ύπνο, ειδοποιήσεις και βασική παρακολούθηση υγείας, το HUAWEI WATCH FIT 5 είναι η πιο value επιλογή. Θα σε καλύψει χωρίς να νιώσεις ότι σου λείπουν βασικές λειτουργίες.

Αν όμως θέλεις κάτι πιο premium, αν σε ενδιαφέρει η καλύτερη κατασκευή, αν κάνεις πιο συστηματικά άθληση ή αν θέλεις λειτουργίες όπως ECG, golf, trail running, αναβαθμισμένη εμπειρία κολύμβησης και freediving, τότε το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro είναι το μοντέλο που σου ταιριάζει.

Συμπέρασμα

Η Huawei έχει πλέον την εμπειρία να φτιάχνει smartwatches που δεν βασίζονται μόνο στα χαρακτηριστικά, αλλά και στην καθημερινή εμπειρία χρήσης. Το HUAWEI WATCH FIT 5 είναι η έξυπνη επιλογή για τους περισσότερους: λεπτό, όμορφο, ελαφρύ και πλήρες για κάθε μέρα.

Το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, όμως, είναι το μοντέλο για όσους θέλουν να πάρουν τη σειρά FIT στην πιο ολοκληρωμένη της μορφή: με πιο premium υλικά, μεγαλύτερη και φωτεινότερη οθόνη, πιο προχωρημένη παρακολούθηση υγείας και αθλητικές λειτουργίες που έχουν νόημα στην πράξη, από το τρέξιμο και την ποδηλασία μέχρι το trail running, το golf και τη θάλασσα.