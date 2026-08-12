Οι καλοκαιρινές διακοπές των υπουργών έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει από τα μέλη της κυβέρνησης να βρίσκονται ξανά πίσω στις θέσεις τους στις 17 Αυγούστου, καθώς αμέσως θα κληθούν να παρουσιάσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τις εκκρεμότητες κάθε χαρτοφυλακίου σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η δουλειά που θα περιμένει τα μέλη της κυβέρνησης από την επόμενη Δευτέρα πάντως θα είναι πιο απαιτητική απ’ ό,τι αρχικά υπολόγιζαν. Κι αυτό γιατί η επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά την οποία οι υπουργοί θα παρουσιάσουν την πορεία των έργων που βρίσκονται στην αρμοδιότητά τους, προγραμματίζεται τελικά για τις 24 Αυγούστου και όχι για τις 31 του μήνα, όπως τους είχε αναφερθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Αυτό σημαίνει ότι από την ημέρα επιστροφής τους θα έχουν μόλις μία εβδομάδα για να συγκεντρώσουν στοιχεία, να τακτοποιήσουν τυχόν καθυστερήσεις και να εμφανιστούν στο Υπουργικό με ολοκληρωμένη εικόνα. Όσοι υπολόγιζαν να ασχοληθούν με τις τελευταίες λεπτομέρειες μετά το πέρας των θερινών διακοπών τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα πιεστικό χρονοδιάγραμμα.

Γιατί επισπεύδεται το Υπουργικό Συμβούλιο

Η αλλαγή της ημερομηνίας δεν συνδέεται, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, με κάποιον πολιτικό σχεδιασμό ή με πρόθεση αιφνιδιασμού. Ο λόγος είναι καθαρά πρακτικός και αφορά την καταληκτική προθεσμία της 31ης Αυγούστου για την ολοκλήρωση των έργων. Στο κυβερνητικό επιτελείο θέλουν να υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο ασφαλείας. Εάν κατά την παρουσίαση της προόδου διαπιστωθούν κενά ή ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις για κάποιο έργο, οι αρμόδιοι υπουργοί θα έχουν μερικές ημέρες για να ανταποκριθούν. Μια συνεδρίαση στις 31 Αυγούστου δεν θα άφηνε κανένα περιθώριο για διορθωτικές κινήσεις.

Εκείνος που περνά, όπως όλα δείχνουν, το μεγαλύτερο μέρος του Αυγούστου πάντως στο γραφείο του, είναι ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. Έχοντας την ευθύνη του συνολικού συντονισμού, βρίσκεται σε συνεχή επαφή τόσο με τους συναδέλφους του στην κυβέρνηση όσο και με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται καθημερινές τηλεδιασκέψεις και συσκέψεις με συνεργάτες, με στόχο να κλείσουν εγκαίρως όλες οι ανοιχτές υποθέσεις.

Στην τελική ευθεία το «Ελλάδα 2.0»

Η βιασύνη της κυβέρνησης δεν είναι τυχαία. Το Ταμείο Ανάκαμψης βρίσκεται πλέον στην τελευταία και πιο δύσκολη φάση του. Μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει λάβει 24,6 δισ. ευρώ από τα σχεδόν 36 δισ. ευρώ που έχει συνολικά στη διάθεσή της. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 68,5% των διαθέσιμων χρημάτων. Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί 204 από τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τον περασμένο Μάιο η χώρα υπέβαλε νέο αίτημα για την εκταμίευση ακόμη 1,63 δισ. ευρώ. Για να εγκριθεί η πληρωμή, πρέπει να θεωρηθούν ολοκληρωμένοι 34 επιπλέον στόχοι και έργα. Ανάμεσά τους βρίσκονται η ανακαίνιση νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, η κατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων, οι προσεισμικοί έλεγχοι σε δημόσια κτίρια, η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και η ψηφιοποίηση υπηρεσιών του κράτους. Τα χρήματα, όμως, δεν καταβάλλονται αυτόματα. Κάθε υπουργείο πρέπει να αποδείξει ότι τα έργα που έχει αναλάβει έχουν προχωρήσει όπως προβλέπεται. Χρειάζονται συμβάσεις, αποφάσεις, πιστοποιήσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που μπορεί να ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμη και ένα έργο που έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί μπορεί να καθυστερήσει, εάν λείπει κάποιο στοιχείο από τον φάκελό του ή εάν χρειάζονται πρόσθετες διευκρινίσεις.

Τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε επίσης θετική εισήγηση για την τελευταία αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου. Με αυτήν μεταφέρονται χρήματα σε δράσεις που μπορούν να ολοκληρωθούν έγκαιρα, χωρίς να αλλάζει το συνολικό ποσό που δικαιούται η χώρα. Ενισχύονται, μεταξύ άλλων, οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, οι προσεισμικοί έλεγχοι σε αθλητικές εγκαταστάσεις, τα προγράμματα φωτοβολταϊκών και οι παρεμβάσεις σε πολιτιστικούς χώρους.

Όλα τα έργα και οι μεταρρυθμίσεις, λοιπόν, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Αυγούστου, ώστε τον Σεπτέμβριο να υποβληθεί το τελευταίο αίτημα πληρωμής. Γι’ αυτό και η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 24 Αυγούστου αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Θα είναι ο τελευταίος μεγάλος έλεγχος πριν κλείσει η προθεσμία και θα δείξει ποια υπουργεία έχουν τελειώσει τη δουλειά τους και πού εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα.