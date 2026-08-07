Αποζημιώσεις που αγγίζουν συνολικά τα 942 εκατ. δολάρια καλείται να καταβάλει η Meta, ιδιοκτήτρια των Facebook, Instagram και WhatsApp, μετά από νέα δικαστική απόφαση στις Ηνωμένες Πολιτείες που αφορά τη βλάβη που υπέστησαν παιδιά μέσω των πλατφορμών της.

Δικαστής στην πολιτεία του Νέου Μεξικού διέταξε την εταιρεία να καταβάλει επιπλέον 567 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων τα 420 εκατ. δολάρια θα διατεθούν για υπηρεσίες θεραπείας νέων ανθρώπων. Το υπόλοιπο ποσό θα χρηματοδοτήσει δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης, υπηρεσίες ελέγχου και άλλες σχετικές δαπάνες κατά την επόμενη πενταετία.

Το συνολικό ποσό πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια

Η νέα χρηματική επιβάρυνση προστίθεται στα 375 εκατ. δολάρια που είχε υποχρεωθεί να καταβάλει η Meta, αφού σώμα ενόρκων αποφάσισε τον Μάρτιο ότι η εταιρεία είχε προκαλέσει εν γνώσει της βλάβη στην ψυχική υγεία παιδιών. Έτσι, το συνολικό ποσό που καλείται να πληρώσει ανέρχεται πλέον στα 942 εκατ. δολάρια.

Η Meta έχει δηλώσει ότι διαφωνεί και με τις δύο αποφάσεις και ότι θα ασκήσει έφεση.

Παρότι το συνολικό ποσό αντιστοιχεί σε μικρό μέρος των ετήσιων κερδών της εταιρείας, τα οποία το 2025 διαμορφώθηκαν περίπου στα 60 δισ. δολάρια, ο γενικός εισαγγελέας του Νέου Μεξικού, Ραούλ Τορέζ, χαρακτήρισε την απόφαση «νίκη για κάθε γονέα που έχει ανησυχήσει για το τι κάνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο παιδί του και για κάθε παιδί που αξίζει να μεγαλώνει με μεγαλύτερη ασφάλεια στο διαδίκτυο».

Αντιμέτωπη με χιλιάδες αγωγές η Meta

Η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με αγωγές από χιλιάδες οικογένειες για παρόμοια ζητήματα.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η εταιρεία, μαζί με τη Google, κρίθηκε υπεύθυνη από δικαστήριο στο Λος Άντζελες για τον εθισμό μίας γυναίκας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια απόφαση που χαρακτηρίστηκε ορόσημο. Και οι δύο εταιρείες έχουν ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση.

Η απόφαση του δικαστή και οι υποχρεώσεις της εταιρείας

Σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη, η Meta ανέφερε: «Εργαζόμαστε σκληρά για να διατηρούμε τους ανθρώπους ασφαλείς στις πλατφόρμες μας και είμαστε διαφανείς σχετικά με τις προκλήσεις που υπάρχουν στον εντοπισμό και την απομάκρυνση κακόβουλων χρηστών και επιβλαβούς περιεχομένου».

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι «παραμένει βέβαιη για το ιστορικό της στην προστασία των εφήβων στο διαδίκτυο και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη θέση της απέναντι σε ισχυρισμούς που διαστρεβλώνουν τα πραγματικά γεγονότα».

Στο πλαίσιο της τελευταίας απόφασης, ο δικαστής Μπράιαν Μπίντσαϊντ, ο οποίος έκρινε ότι η εταιρεία δημιούργησε «δημόσια όχληση», διέταξε το Facebook και το Instagram να προβάλλουν με σαφήνεια στις πλατφόρμες τους πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά προστασίας, τις βέλτιστες πρακτικές και τα εργαλεία αντιμετώπισης ακατάλληλων σχολίων.

Ο δικαστής επισήμανε ακόμη ότι, παρότι οι νόμοι περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν επιτρέπουν στη Meta να εφαρμόζει εργαλεία επαλήθευσης ηλικίας σε παιδιά κάτω των 13 ετών, η εταιρεία θα πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει τα συστήματα εκτίμησης ηλικίας, τα οποία περιλαμβάνουν και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τον προσδιορισμό της ηλικίας ενός χρήστη. Παράλληλα, της ζητήθηκε να αναπτύξει μέσα στα επόμενα δύο χρόνια ειδικό μοντέλο πρόβλεψης για παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών.

Οποιαδήποτε αλλαγή εφαρμοστεί στο Νέο Μεξικό θα υπόκειται σε αξιολόγηση από τις πολιτειακές αρχές.

Νέα δίκη στην Καλιφόρνια

Αργότερα μέσα στον μήνα ξεκινά ακόμη μία δίκη κατά της Meta στην Καλιφόρνια, όπου η εταιρεία θα βρεθεί αντιμέτωπη με τέσσερις από τις συνολικά 29 πολιτείες που την έχουν μηνύσει στο πλαίσιο ομοσπονδιακής πολυπεριφερειακής αγωγής.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η Meta σχεδίασε εν γνώσει της λειτουργίες που οδηγούν τα παιδιά σε εθισμό στις πλατφόρμες της.