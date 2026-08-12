Περιθώριο έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι για να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν συγκεκριμένα στοιχεία στις οριστικές δηλώσεις ΟΣΔΕ 2025, προκειμένου μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων να ανοίξει ο δρόμος για την καταβολή των ενισχύσεων που δικαιούνται.

Με την απόφαση της ΑΑΔΕ, ανοίγει εκ νέου, για συγκεκριμένες μόνο παρεμβάσεις, το σύστημα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025, ενώ δυνατότητα διορθώσεων παρέχεται και στους αρμόδιους φορείς για τις ποσότητες που έχουν καταχωρηθεί στα συνδεδεμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων. Η προθεσμία εκπνέει στις 7 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 23.59. Μετά το κλείσιμο του συστήματος θα ακολουθήσουν διοικητικοί και διασταυρωτικοί έλεγχοι, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν τις ενισχύσεις σε επόμενη πληρωμή.

Οι διορθώσεις

Σύμφωνα με την απόφαση, οι παραγωγοί που έχουν ήδη υποβάλει οριστική ΕΑΕ 2025 μπορούν, ανάλογα με την περίπτωση, να προχωρήσουν στις ακόλουθες διορθώσεις και συμπληρώσεις:

IBAN και σταθερά στοιχεία. Παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης σταθερών στοιχείων της αίτησης καθώς και αλλαγής του δηλωμένου IBAN. Νομικά πρόσωπα. Μπορούν να καταχωρηθούν ή να διορθωθούν τα στοιχεία των οικονομικών διαχειριστών των νομικών προσώπων. Παραστατικά για συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι γεωργοί που έχουν ήδη επισυνάψει τα απαιτούμενα φορολογικά παραστατικά μπορούν να συμπληρώσουν ή να διορθώσουν στοιχεία όπως ο αριθμός και η σειρά τιμολογίου, η ημερομηνία έκδοσης και ο αντισυμβαλλόμενος. Η δυνατότητα αφορά, μεταξύ άλλων, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις για πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά και σανοδοτικά ψυχανθή, κτηνοτροφική σόγια, αραβόσιτο, σκληρό και μαλακό σιτάρι, κριθάρι και σπόρους προς σπορά, καθώς και τις ενισχύσεις για το βόειο κρέας και την ειδική ενίσχυση βάμβακος. Οικολογικά Σχήματα. Δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των ήδη καταχωρημένων στοιχείων παραστατικών ή συμπλήρωσής τους, εφόσον τα σχετικά φορολογικά παραστατικά είχαν ήδη επισυναφθεί αλλά τα στοιχεία τους δεν είχαν περαστεί στην καρτέλα «Οικολογικά Σχήματα». Οι παρεμβάσεις καλύπτουν σειρά δράσεων ECO, μεταξύ των οποίων δράσεις που συνδέονται με σπόρους, compost, διαχείριση υπολειμμάτων και ψηφιακές εφαρμογές διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων. Ιδιοπαραγώμενος σπόρος. Επιτρέπονται διορθώσεις στο σχετικό πεδίο της αίτησης. Πωλήσεις σε κτηνοτρόφους και ιδιοκατανάλωση. Μπορούν να καταχωρηθούν παραστατικά πώλησης σε κτηνοτρόφους, με τους προβλεπόμενους κωδικούς δικαιολογητικών, καθώς και στοιχεία ιδιοκατανάλωσης για τις ενισχύσεις που αφορούν πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, κτηνοτροφική σόγια, πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή και αραβόσιτο. Σπόροι προς σπορά. Παρέχεται δυνατότητα συμπλήρωσης ή διόρθωσης των στοιχείων των συμβάσεων στα σχετικά πεδία της αίτησης για τη συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη παραγωγής σπόρων προς σπορά. Ενοικιαστήρια. Οι δικαιούχοι με ενεργά τεχνικά δελτία μπορούν να διορθώσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ενοικιαστηρίων. Απονιτροποίηση. Οι δικαιούχοι μπορούν να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν στοιχεία άρδευσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου, εφόσον τα αγροτεμάχια είναι ενταγμένα στο μέτρο. Ευζωία Χοίρων. Δίνεται η δυνατότητα προσθήκης αιτήματος για το Μέτρο 14.1 σε κτηνοτρόφους που έχουν υποβάλει τα σχετικά παραστατικά και των οποίων η ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ.

Παράλληλα, έως τις 7 Σεπτεμβρίου ανοίγει η δυνατότητα διορθώσεων από τους αρμόδιους φορείς (μεταποιητές, φορείς παράδοσης και Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων) στις ποσότητες που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων του 2025. Οι διορθώσεις αφορούν τις συνδεδεμένες ενισχύσεις για αραβόσιτο, ρύζι, σπόρους προς σπορά, βιομηχανική τομάτα, πορτοκάλι χυμοποίησης, όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση, κορινθιακή σταφίδα, μήλα, πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά και σανοδοτικά ψυχανθή, καθώς και την ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι.

Μετά τις διορθώσεις οι έλεγχοι

Το «παράθυρο» των διορθώσεων δεν συνεπάγεται αυτόματη καταβολή των ενισχύσεων. Μετά την ολοκλήρωση των αλλαγών θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι διοικητικοί και διασταυρωτικοί έλεγχοι. Όσες αιτήσεις περάσουν επιτυχώς από το «κόσκινο» των ελέγχων θα μπορούν να οδηγηθούν σε επόμενη πληρωμή των ενισχύσεων, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την προθεσμία της 7ης Σεπτεμβρίου για τους παραγωγούς που έχουν εκκρεμότητες ή λάθη στις αιτήσεις τους.