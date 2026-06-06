Συνελήφθη σήμερα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, κατηγορούμενος για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια, με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 37χρονος βρίσκονταν στην Ελλάδα εδώ και περίπου ένα χρόνο, νόμιμα με καθεστώς ασύλου. Αρχικά ζούσε στην Αθήνα, μετακόμισε όμως στην Κρήτη όπου εργάζεται σε ξενοδοχείο. Εκτός από την ΕΥΠ που είχε την αρχική πληροφορία, ενεπλάκη στην έρευνα και η Αντιτρομοκρατική. Υπάρχουν ενδείξεις ότι σχεδίαζε χτύπημα σε κρουαζιερόπλοιο ισραηλινών συμφερόντων με εκρηκτικά ενώ συνδεόταν με πρόσφατα συλληφθέντα άτομα στην Κύπρο για αδικήματα τρομοκρατίας.

Κατά τις έρευνες σε οικίες στην Κρήτη και την Αθήνα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός Η/Υ, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακός εξοπλισμός.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.