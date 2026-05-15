Ο Ολυμπιακός στρέφει απόψε (15/5, 22:00) το ενδιαφέρον του στην αναμέτρηση της Άστον Βίλα με τη Λίβερπουλ, καθώς το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη δική του ευρωπαϊκή πορεία το καλοκαίρι.

Μετά τη νίκη με 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι «αιωνίων», αλλά και την ισοπαλία του ΠΑΟΚμε την ΑΕΚ, οι «ερυθρόλευκοι» απέκτησαν προβάδισμα δύο βαθμών στη μάχη για τη δεύτερη θέση των Playoffs, η οποία οδηγεί στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Στην τελευταία αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός χρειάζεται νίκη απέναντι στην ΑΕΚ ή, σε διαφορετική περίπτωση, καλύτερο αποτέλεσμα από εκείνο του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό, ώστε να εξασφαλίσει την επιστροφή του στη μάχη για τα «αστέρια».

Παράλληλα όμως, υπάρχει και ένα σενάριο που μπορεί να κάνει τη διαδρομή ακόμη πιο ευνοϊκή. Οι Πειραιώτες θέλουν νίκη της Άστον Βίλα απέναντι στη Λίβερπουλ, καθώς αν η ομάδα του Ουνάι Έμερι τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier Leagueκαι ταυτόχρονα κατακτήσει το Europa League απέναντι στη Φράιμπουργκ, τότε ο Ολυμπιακός θα κερδίσει έναν προκριματικό γύρο.

Αυτή τη στιγμή, η Άστον Βίλα βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας, ισόβαθμη με τη Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ στους 59 βαθμούς. Ωστόσο, την τελευταία αγωνιστική έχει δύσκολη αποστολή στο «Έτιχαντ» απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Λίβερπουλ υποδέχεται την Μπρέντφορντ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι «Reds» υπερτερούν λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων (+12 έναντι +4).