«Να σας πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο;», λέει σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram ο Γιάνης Βαρουφάκης μία ημέρα πριν από τον μεγάλο τελικό ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού το βράδυ του Σαββάτου, στον οποίο θα εμφανιστεί και ο Akylas.

Στη λεζάντα της ανάρτησης γράφει: Ναι, η βαθμολογία των τραγουδιών ήταν πάντα μεγάλο «σουξέ». Αλλά δεν «έχει πλάκα» η Eurovision-φερέφωνο του Ισραήλ, μετατράπηκε σε Genocidevision. Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο.

Στο βίντεο, ο Γιάνης Βαρουφάκης λέει: «Να σας πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο; Κι εμείς στο ΜέΡΑ25 έχουμε περάσει πάρα πολλές φορές, εγώ προσωπικά παρακολουθώντας μόνο τη βαθμολογία, τα τραγούδια δεν τα άντεχα ποτέ, αλλά η βαθμολογία είχε πολύ μεγάλο σουξέ.

Ο λόγος είναι ότι η γενοκτονία δεν έχει πλάκα. Η Eurovision επιλέγοντας να γίνει φερέφωνο του Ισραήλ, κράτος απαρτχάιντ, μετατράπηκε σε genocidedivision.

Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο», προσθέτει ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25.

