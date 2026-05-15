Ο κλοιός των φορολογικών ελέγχων σφίγγει για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που επιλέγουν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα και να ζητήσουν έλεγχο από την ΑΑΔΕ. Η φορολογική διοίκηση ενεργοποιεί ένα πολυεπίπεδο σύστημα διασταυρώσεων και ελέγχων, βάζοντας στο μικροσκόπιο όχι μόνο τα δηλωθέντα εισοδήματα αλλά και το σύνολο της οικονομικής και περιουσιακής εικόνας των φορολογουμένων.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει την ολοκλήρωση τουλάχιστον 690 στοχευμένων ελέγχων μέσα στο 2026 σε επαγγελματίες που αμφισβήτησαν τον προσδιορισμό φόρου με βάση το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, αλλά και σε πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Ποια στοιχεία ελέγχονται

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα «σαρώσουν» τιμολόγια, έσοδα και δαπάνες, αξιοποιώντας τα δεδομένα της πλατφόρμας myDATA, ενώ η έρευνα θα επεκτείνεται σε τραπεζικές κινήσεις, επενδύσεις, ακίνητα, οχήματα, ακόμη και σε καταναλωτικές δαπάνες και ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι επαγγελματίες που δεν αποδέχονται τον φόρο που προκύπτει από το τεκμαρτό σύστημα θα πρέπει να δηλώσουν στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωσή τους ότι επιθυμούν να αμφισβητήσουν το ελάχιστο εισόδημα, επιλέγοντας τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου μέσω των σχετικών κωδικών στο έντυπο Ε1.

Στη συνέχεια, και το αργότερο εντός 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων, δηλαδή έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2026, θα πρέπει να συμπληρώσουν ειδικό ερωτηματολόγιο στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ. Στο ερωτηματολόγιο θα καταγράφονται αναλυτικά στοιχεία για την περιουσιακή κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης τόσο των ίδιων όσο και των μελών της οικογένειάς τους.

Οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν αν η αμφισβήτηση βασίζεται σε αντικειμενικούς λόγους, όπως στρατιωτική θητεία, εγκυμοσύνη ή σοβαρά προβλήματα υγείας, ή αν ζητούν πλήρη φορολογικό έλεγχο προκειμένου να αποδειχθεί το πραγματικό τους εισόδημα.

Η μη υποβολή του ερωτηματολογίου εντός της προθεσμίας συνεπάγεται αυτόματα απώλεια του δικαιώματος αμφισβήτησης.

Στην ειδική πλατφόρμα οι ελεγχόμενοι θα πρέπει να αποκαλύψουν το σύνολο της οικονομικής τους εικόνας: τραπεζικούς λογαριασμούς, συμμετοχές και επενδύσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θυρίδες, μετρητά, κρυπτονομίσματα, έργα τέχνης και συλλογές μεγάλης αξίας.

Παράλληλα, θα δηλώνονται στοιχεία για αυτοκίνητα, σκάφη, δίκυκλα και αεροσκάφη, καθώς και οι δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, σταθερή και κινητή τηλεφωνία σε κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες.

Στο «δίχτυ» των ελέγχων μπαίνουν επίσης ασφαλιστήρια συμβόλαια, τραπεζικές κάρτες, δαπάνες για ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, ακόμη και έξοδα διατροφής και ταξιδιών.

Με την επιλογή της διαδικασίας ελέγχου, οι φορολογούμενοι ενημερώνονται ότι η φορολογική διοίκηση έχει το δικαίωμα να προσδιορίσει το εισόδημά τους με κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες τεχνικές ελέγχου, ενώ μπορεί να επεκτείνει την έρευνα και σε προηγούμενα φορολογικά έτη ή σε άλλες φορολογικές υποχρεώσεις.

Ο έλεγχος

Ο έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός δώδεκα μηνών από την κοινοποίηση της σχετικής εντολής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, με την οποία είτε θα βεβαιώνεται επιπλέον φόρος είτε θα διαγράφεται ή θα επιστρέφεται ποσό φόρου που δεν οφείλεται.