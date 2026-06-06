Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Δήμος Αναστασιάδης στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live και τη δημοσιογράφο Κωνσταντίνα Δημοπούλου, όπως είδαμε το μεσημέρι του Σαββάτου στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε αφενός στο κεφάλαιο του έρωτα και αφετέρου στις αλλαγές που έφερε ο ερχομός του δεύτερου παιδιού στη σχέση με την σύζυγο του, Τζένη Θεωνά.

Ειδικότερα, ο Δήμος Αναστασιάδης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “νομίζω ότι αφήνομαι εντελώς σ’ αυτό που ονομάζεται έρωτας. Πέφτω με τα μούτρα. Θεωρώ πως ο έρωτας είναι απαραίτητο συστατικό για να υπάρχεις σε μια σχέση”.

“Όλα αλλάζουν με ένα δεύτερο παιδί. Έρχονται τα πάνω κάτω. Νομίζω πως, ενώ νιώθεις ότι έρχονται τα πάνω κάτω με ένα παιδί, με τα δύο παιδιά παρα-έρχονται! Έρχονται και τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω αλλά θεωρώ πως είναι χρέος των ανθρώπων που ‘ναι μαζί να προστατεύσουν, κυρίως, τον έρωτα τους”.

“Η ζωή μας είναι πολύ όμορφη. Είναι δηλαδή γεμάτη. Είμαι από αυτούς βοηθάω και δεν νιώθω ότι βοηθάω, με την έννοια του “κάτσε να βοηθήσω λίγο τη γυναίκα μου. Είναι μια διαδικασία η οποία μου αρέσει, ενώ στην αρχή δεν ήθελα καθόλου να κάνω παιδιά. Πίστευα ότι θα είμαι πάντα μόνος μου σ’ αυτή τη ζωή” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Δήμος Αναστασιάδης στην εκπομπή του Δημήτρη Πανόπουλου και της Μάρτζυς Λαζάρου στον ΣΚΑΪ.