Η πληρωμή από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ αφορά συνολικά 84.334 δικαιούχους, με το ποσό που θα διατεθεί μέσα στην εβδομάδα να φτάνει τα 69.437.917,18 ευρώ.

Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν από τις 8 έως και τις 12 Ιουνίου, καλύπτοντας επιδόματα, παροχές κοινωνικής ασφάλισης, εφάπαξ βοηθήματα και δράσεις απασχόλησης.

Τι θα πληρώσει ο e-ΕΦΚΑ

Το μεγαλύτερο μέρος των παροχών του ασφαλιστικού φορέα αφορά επιδόματα και οικονομικές ενισχύσεις προς ασφαλισμένους.

Στις 8 Ιουνίου προγραμματίζεται η καταβολή 15.437.917,18 ευρώ σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

επιδόματα μητρότητας

παροχές ασθενείας

αποζημιώσεις λόγω ατυχημάτων

έξοδα κηδείας

Παράλληλα, κατά το διάστημα από 8 έως 12 Ιουνίου θα διατεθούν ακόμη 14 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους, μετά την ολοκλήρωση διαδικασιών για την έκδοση αποφάσεων εφάπαξ.

Τα ποσά που καταβάλλει η ΔΥΠΑ

Από την πλευρά της ΔΥΠΑ, οι πληρωμές αφορούν τόσο επιδοματικές παροχές όσο και προγράμματα στήριξης της απασχόλησης.

Συγκεκριμένα:

19 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές ενισχύσεις.

θα καταβληθούν σε για επιδόματα ανεργίας και λοιπές ενισχύσεις. 1 εκατ. ευρώ θα δοθεί σε 1.500 μητέρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.

θα δοθεί σε που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιδοτούμενης άδειας μητρότητας. 20 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε 19.000 ωφελούμενους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Πάνω από 69 εκατ. ευρώ στην αγορά μέσα σε πέντε ημέρες

Συνολικά, μέσω των προγραμματισμένων καταβολών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, θα διατεθούν περισσότερα από 69,4 εκατ. ευρώ, με τους δικαιούχους να ξεπερνούν τις 84.000.