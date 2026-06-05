Η πληρωμή από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ αφορά συνολικά 84.334 δικαιούχους, με το ποσό που θα διατεθεί μέσα στην εβδομάδα να φτάνει τα 69.437.917,18 ευρώ.
Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν από τις 8 έως και τις 12 Ιουνίου, καλύπτοντας επιδόματα, παροχές κοινωνικής ασφάλισης, εφάπαξ βοηθήματα και δράσεις απασχόλησης.
Τι θα πληρώσει ο e-ΕΦΚΑ
Το μεγαλύτερο μέρος των παροχών του ασφαλιστικού φορέα αφορά επιδόματα και οικονομικές ενισχύσεις προς ασφαλισμένους.
Στις 8 Ιουνίου προγραμματίζεται η καταβολή 15.437.917,18 ευρώ σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
- επιδόματα μητρότητας
- παροχές ασθενείας
- αποζημιώσεις λόγω ατυχημάτων
- έξοδα κηδείας
Παράλληλα, κατά το διάστημα από 8 έως 12 Ιουνίου θα διατεθούν ακόμη 14 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους, μετά την ολοκλήρωση διαδικασιών για την έκδοση αποφάσεων εφάπαξ.
Τα ποσά που καταβάλλει η ΔΥΠΑ
Από την πλευρά της ΔΥΠΑ, οι πληρωμές αφορούν τόσο επιδοματικές παροχές όσο και προγράμματα στήριξης της απασχόλησης.
Συγκεκριμένα:
- 19 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές ενισχύσεις.
- 1 εκατ. ευρώ θα δοθεί σε 1.500 μητέρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.
- 20 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε 19.000 ωφελούμενους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Πάνω από 69 εκατ. ευρώ στην αγορά μέσα σε πέντε ημέρες
Συνολικά, μέσω των προγραμματισμένων καταβολών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, θα διατεθούν περισσότερα από 69,4 εκατ. ευρώ, με τους δικαιούχους να ξεπερνούν τις 84.000.