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Η πληρωμή από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ αφορά συνολικά 84.334 δικαιούχους, με το ποσό που θα διατεθεί μέσα στην εβδομάδα να φτάνει τα 69.437.917,18 ευρώ.

Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν από τις 8 έως και τις 12 Ιουνίου, καλύπτοντας επιδόματα, παροχές κοινωνικής ασφάλισης, εφάπαξ βοηθήματα και δράσεις απασχόλησης.

Τι θα πληρώσει ο e-ΕΦΚΑ

Το μεγαλύτερο μέρος των παροχών του ασφαλιστικού φορέα αφορά επιδόματα και οικονομικές ενισχύσεις προς ασφαλισμένους.

Στις 8 Ιουνίου προγραμματίζεται η καταβολή 15.437.917,18 ευρώ σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

  • επιδόματα μητρότητας
  • παροχές ασθενείας
  • αποζημιώσεις λόγω ατυχημάτων
  • έξοδα κηδείας

Παράλληλα, κατά το διάστημα από 8 έως 12 Ιουνίου θα διατεθούν ακόμη 14 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους, μετά την ολοκλήρωση διαδικασιών για την έκδοση αποφάσεων εφάπαξ.

Τα ποσά που καταβάλλει η ΔΥΠΑ

Από την πλευρά της ΔΥΠΑ, οι πληρωμές αφορούν τόσο επιδοματικές παροχές όσο και προγράμματα στήριξης της απασχόλησης.

Συγκεκριμένα:

  • 19 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές ενισχύσεις.
  • 1 εκατ. ευρώ θα δοθεί σε 1.500 μητέρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.
  • 20 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε 19.000 ωφελούμενους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Πάνω από 69 εκατ. ευρώ στην αγορά μέσα σε πέντε ημέρες

Συνολικά, μέσω των προγραμματισμένων καταβολών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, θα διατεθούν περισσότερα από 69,4 εκατ. ευρώ, με τους δικαιούχους να ξεπερνούν τις 84.000.