Μια ιστορική απόφαση-ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά εξέδωσε η πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφασή της. Το ανώτατο δικαστήριο δικαίωσε με ισχυρή πλειοψηφία (35 υπέρ έναντι 12 κατά) τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη.



Σύμφωνα με το κείμενο, ορίζεται ρητά ότι οι τόκοι πρέπει πλέον να υπολογίζονται αποκλειστικά πάνω στη μηνιαία δόση τους και όχι στο συνολικό εναπομείναν ποσό του δανείου, βάζοντας τέλος στις υπερχρεώσεις των τραπεζών.



Η υπόθεση είχε συζητηθεί στις 27.2.2025 στην πλήρη (μεγάλη) Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με την παλαιά ηγεσία του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, δηλαδή με πρόεδρο την Ιωάννα Κλάπα και εισαγγελέα τη Γεωργία Αδειλίνη.



Τότε, είχε συζητηθεί το προδικαστικό ερώτημα, που απηύθυνε το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων αναφορικά με τη διχογνωμία η οποία έχει ανακύψει από την έκδοση αλληλοσυγκρουόμενων αποφάσεων, σχετικά με τον τοκισμό των τοκοχρεολυτικών δόσεων των δανειοληπτών οφειλετών προς τα funds, που έχουν καθορισθεί με αποφάσεις των Ειρηνοδικείων στο πλαίσιο του νόμου της Κατσέλη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.