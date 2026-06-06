Για περισσότερους από δύο εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου, ένας τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την προστασία των χρημάτων τους από ενδεχόμενες κατασχέσεις της εφορίας.

Παρότι η δυνατότητα δήλωσης ακατάσχετου λογαριασμού υφίσταται εδώ και αρκετά χρόνια, σημαντικός αριθμός φορολογουμένων είτε δεν έχει ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία είτε δεν γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να δει χρήματα να δεσμεύονται ακόμη και όταν θεωρεί ότι καλύπτεται από το ισχύον πλαίσιο προστασίας.

Η σημασία του μέτρου γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σήμερα, καθώς η φορολογική διοίκηση αξιοποιεί ολοένα και περισσότερο τα ψηφιακά εργαλεία για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και οι δεσμεύσεις ποσών πραγματοποιούνται πλέον σε πολύ σύντομο χρόνο και χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία των εμπλεκομένων.

Ποιος κινδυνεύει

Στο στόχαστρο των αναγκαστικών μέτρων βρίσκονται όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους φορείς του Δημοσίου. Εφόσον τα χρέη παραμένουν ανεξόφλητα και δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια ενεργή ρύθμιση, η ΑΑΔΕ μπορεί να ενεργοποιήσει διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ποσά που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς είναι δυνατόν να δεσμευτούν, ενώ ανάλογα μέτρα μπορούν να ληφθούν και για εισοδήματα ή απαιτήσεις εις χείρας τρίτων.

Για τον λόγο αυτό, οι φοροτεχνικοί επισημαίνουν ότι η δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού αποτελεί μία από τις πρώτες κινήσεις που πρέπει να κάνει κάθε φορολογούμενος ο οποίος έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Τι πρέπει να δηλωθεί

Η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει σε κάθε φυσικό πρόσωπο να ορίσει έναν και μόνο τραπεζικό λογαριασμό, είτε ατομικό είτε κοινό, ως ακατάσχετο.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το IBAN του λογαριασμού που επιθυμεί να προστατεύσει και η σχετική ενημέρωση διαβιβάζεται αυτόματα στην τράπεζα.