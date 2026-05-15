Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης φιλοξενεί δύο νέες συναντήσεις της σειράς «Διάλογοι στο Σκοτάδι», μιας πρωτότυπης δράσης που πραγματοποιείται στο απόλυτο σκοτάδι από την ΑμΚΕ «Με Άλλα Μάτια».

Τα έσοδα και των δύο εκδηλώσεων διατίθενται για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προγράμματος της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών γύρω από την αναπηρία, την ισότιμη πρόσβαση και τη συμπερίληψη σε όλη την Ελλάδα.

1η Εκδήλωση: «Το τίμημα και η αξία του όχι»

Οι Διάλογοι στο Σκοτάδι συνεχίζονται στις 18 Μαίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης με μια ακόμη βιωματική συζήτηση σε απόλυτο σκοτάδι, με καλεσμένους τρεις σημαντικούς ανθρώπους από τον χώρο της μουσικής και του θεάτρου. Ο Γιάννης Κότσιρας, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και η Εβελίνα Παπούλια συνομιλούν με τον τυφλό δικηγόρο και ιδρυτή της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», Βαγγέλη Αυγουλά, με θέμα: Το τίμημα και η αξία του «Όχι».

Η συζήτηση της βραδιάς θα κινηθεί γύρω από τις επιλογές στην πορεία ενός προσώπου: πότε χρειάζεται να θέσεις όρια, τι σηματοδοτεί στον έξω κόσμο, ποιες επιλογές απαιτούν θάρρος και ποιο μπορεί να είναι το προσωπικό ή επαγγελματικό τίμημα αυτής της στάσης;

Στον χώρο της τέχνης, όπου οι ευκαιρίες συχνά συνοδεύονται από πιέσεις, συμβιβασμούς και έντονη αίσθηση ιεραρχίας, το «όχι» μπορεί να γίνει πράξη αυτοσεβασμού, αλλά και ευθύνης απέναντι στον εαυτό σου και στους άλλους. Η συζήτηση θα αγγίξει ζητήματα όπως τα όρια στην εργασία, οι στιγμές όπου το άτομο χρειάζεται να αντισταθεί σε φαινόμενα, όπως η σεξουαλική παρενόχληση ή το εργασιακό bullying, αλλά και το κόστος που μπορεί να έχει μια τέτοια επιλογή στην επαγγελματική πορεία.

Παράλληλα, θα εξεταστεί και η ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα και την προσωπική ζωή. Πολλοί καλλιτέχνες καλούνται κάποια στιγμή να αρνηθούν επαγγελματικές προτάσεις για να προστατεύσουν τον χρόνο τους, την οικογένειά τους και την ποιότητα των προσωπικών τους σχέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, το «όχι» δεν αφορά μόνο την επαγγελματική ηθική, αλλά και την αξία που δίνουμε στους ανθρώπους και στη ζωή πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες:

• Πόσο δύσκολο είναι να πεις «όχι» σε μια πρόταση που μπορεί να επηρεάσει την καριέρα σου.

• Πότε το «όχι» γίνεται απαραίτητο απέναντι σε φαινόμενα, όπως η σεξουαλική παρενόχληση ή το εργασιακό bullying.

• Το προσωπικό και επαγγελματικό κόστος που μπορεί να έχει μια τέτοια στάση.

• Η σημασία της ισορροπίας ανάμεσα στις διαπροσωπικές / οικογενειακές σχέσεις και την καριέρα.

• Τα όρια ως πράξη αξιοπρέπειας, ταυτότητας και ενδυνάμωσης.

Σε μια εποχή που και η σιωπή σημαίνει πολλά, ενώ η επιτυχία τείνει να προσδιορίζει και όχι να προσδιορίζεται, ο διάλογος επιχειρεί να αναδείξει πώς οι στιγμές που λέμε «όχι» μπορούν τελικά να διαμορφώσουν την ταυτότητα και την πορεία ενός καλλιτέχνη, μετατρέποντας μια δύσκολη επιλογή σε πράξη αξιοπρέπειας, ελευθερίας και προσωπικής συνέπειας.

Στους Διαλόγους στο Σκοτάδι το κοινό δεν παραμένει παθητικό. Συμμετέχει ενεργά με ερωτήσεις, παρεμβάσεις και σκέψεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας ζωντανής, συλλογικής εμπειρίας. Το σκοτάδι λειτουργεί ως κοινός τόπος: αφαιρεί εικόνες, ρόλους και προκαταλήψεις, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ουσιαστική επικοινωνία.

Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 – 21:00

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

2η Εκδήλωση: «Η διακριτική δύναμη της αφήγησης. Όταν η φωνή δημιουργεί τον χώρο του “μαζί”»

Η τραγουδοποιός Μαρία Παπαγεωργίου και η τραγουδίστρια, ηθοποιός και σκηνοθέτρια Μάρθα Φριντζήλα συναντιούνται στο απόλυτο σκοτάδι και συνομιλούν με τον Βαγγέλη Αυγουλά και το κοινό, σε έναν ανοιχτό διάλογο όπου η εικόνα απουσιάζει και η φωνή, ο λόγος και το συναίσθημα αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η διακριτική δύναμη της αφήγησης:

Η συζήτηση της βραδιάς θα εξερευνήσει πώς η μουσική, ο λόγος και η προφορικότητα μπορούν να δημιουργήσουν έναν κοινό χώρο εμπειρίας, σε μια εποχή όπου η εικόνα κυριαρχεί. Μέσα από το σκοτάδι, η αφήγηση γίνεται πράξη σύνδεσης και μία βαθιά δύναμη που ενώνει, συγκινεί και δημιουργεί τον κοινό χώρο του «συν-υπάρχειν».

Θεματικοί άξονες της συζήτησης:

Η απογύμνωση της εικόνας & η κυριαρχία της φωνής

Η φωνή χωρίς εικόνα: τι μένει από τον καλλιτέχνη όταν αφαιρεθεί το βλέμμα

Η αυθεντικότητα στην ερμηνεία: η αλήθεια πίσω από τη φωνή

Η τέχνη πέρα από το «φασόν»

Η άρνηση της εμπορευματοποίησης ως πράξη ελευθερίας

Η αυθεντικότητα ως στάση απέναντι στην ψηφιακή ομοιομορφία

Γυναικεία ταυτότητα & αυτονομία

Η καλλιτεχνική αδελφότητα: η αλληλεγγύη και η συνδημιουργία ως απάντηση στον πατριαρχικό ανταγωνισμό • Η δύναμη της ευαλωτότητας

Ρίζες, παράδοση & ιεροτελεστία

Οι ρίζες ως σημείο εκκίνησης

Η τέχνη ως ιεροτελεστία και κοινή εμπειρία

Η δημιουργία του «μαζί»

Καλλιτέχνης και κοινό ως “ομάδα” απέναντι στην ασχήμια

Πώς η φωνή ως χώρος συνάντησης μπορεί να γίνει “safe space”, για ταύτιση, αποδοχή ή απελευθέρωση

Συνομιλούν:

Μαρία Παπαγεωργίου: Τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια με ιδιαίτερο καλλιτεχνικό στίγμα, που συνδυάζει τη μουσική με την αφήγηση και τη σκηνική έκφραση.

Μάρθα Φριντζήλα: Performer, τραγουδίστρια και αφηγήτρια με έντονη θεατρικότητα, που κινείται ανάμεσα στη μουσική, τον λόγο και τη ζωντανή αφήγηση.

Βαγγέλης Αυγουλάς: Δικηγόρος, ιδρυτής και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια». Συντονίζει τους Διαλόγους στο Σκοτάδι δημιουργώντας έναν ασφαλή χώρο ουσιαστικής ανταλλαγής απόψεων.

Κοινωνικός σκοπός: Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση της δράσης της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», και συγκεκριμένα για το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα, που αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών σε όλη την Ελλάδα γύρω από θέματα αναπηρίας, προσβασιμότητας και συμπερίληψης.

Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 – 21:00

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

