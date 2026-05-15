Η Ελλάδα συνεχίζει να ξεχωρίζει διεθνώς για την ποιότητα των παραλιών της, κατακτώντας για ακόμη μία χρονιά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» για το 2026.
Η «Γαλάζια Σημαία» είναι το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987, σε ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μίας ακτής με τη «Γαλάζια Σημαία», είναι η ποιότητα υδάτων σε αυτή να είναι «Εξαιρετική». Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «Καλή», δεν είναι αποδεκτή από το Πρόγραμμα. Η βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους.
Συγκεκριμένα, η χώρα μας βραβεύτηκε με 624 ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική πορεία των τελευταίων ετών. Μάλιστα, η Ελλάδα συγκεντρώνει το 14% των συνολικά βραβευμένων ακτών ανάμεσα στις 51 χώρες που συμμετέχουν στο διεθνές πρόγραμμα.
Πρωταγωνιστής αναδείχθηκε και φέτος ο νομός Χαλκιδικής, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση πανελλαδικά με 93 βραβευμένες ακτές. Την ίδια ώρα, η Περιφέρεια Κρήτης διατήρησε την κορυφή μεταξύ των περιφερειών, συγκεντρώνοντας συνολικά 154 Γαλάζιες Σημαίες.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Διεθνής Επιτροπή απένειμε συνολικά 4.378 βραβεία σε ακτές, 747 σε μαρίνες και 158 σε τουριστικά σκάφη, αναδεικνύοντας τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, καθαριότητας και ασφάλειας που απαιτεί το πρόγραμμα.
Ο κατάλογος με τις 624 ελληνικές ακτές
Π.Ε. ΕΒΡΟY [3]
Δήμος Αλεξανδρούπολης
Δελφίνι
Δημοτική Πλαζ Αλεξανδρούπολης
Κυανή Ακτή
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ [4]
Δήμος Μαρωνείας-Σαπών
Κρυονέρι
Δήμος Κομοτηνής
Αρωγή
Μέση
Φανάρι/Ιουλία
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ [5]
Δήμος Αβδήρων
Άβδηρα/Πόρτο Μόλο
Λεύκιππος
Μάνδρα
Μυρωδάτο
Δήμος Τοπείρου
Μάγγανα
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ [9]
Δήμος Νέστου
Αμμόγλωσσα Κεραμωτή/Paralia Beach
Δήμος Καβάλας
Μπάτης
Περιγιάλι
Τόσκα/Tosca Beach
Δήμος Παγγαίου
Αμμόλοφοι
Νέα Ηρακλείτσα
Νέα Πέραμος
Οφρύνιο/Τούζλα
Σαρακήνα
Π.Ε. ΘΑΣΟΥ [5]
Δήμος Θάσου
Θάσος Πόλη/Λιμανάκι
Μακρύαμμος
Πευκάρι 2/Alexandra Beach
Πρίνος Δασύλιο 2/Ilio Mare Beach
Χρυσή Αμμουδιά/Golden Beach Camping
Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [13]
Δήμος Βόλβης
Ασπροβάλτα
Νέα Βρασνά
Παραλία Βρασνών
Πόρτο Φίνο
Σερραϊκή Ακτή
Σταυρός Ανατολική
Σταυρός Δυτική
Σταυρός Κεντρική
Δήμος Θερμαϊκού
Αγ. Τριάδα / ΠΙΚΠΑ
Μηχανιώνα-Τουρμπαλί
Νέοι Επιβάτες
Περαία-Κοχύλι
Περαία-Πλατεία Μνήμης
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [93]
Δήμος Αριστοτέλη
Mount Athos Ιερισσού
Αγ. Παύλος/Alexandros Palace Hotel
Αλυκές
Ιερισσός/Δημοτική 1
Ιερισσός/Δημοτική 2
Ιερισσός/Δημοτική 3
Κάμπος
Καμπούδι 1/Ακτή Ουρανούπολη
Καμπούδι 2/Θεοξένια
Καμπούδι 3/Άκραθως
Κομίτσα
Νέα Ρόδα 2
Ολυμπιάδα
Ουρανούπολη 2/Eagles Palace
Ουρανούπολη 3/Aristoteles
Δήμος Σιθωνίας
Αρμενιστής
Ελαιών
Ελιά 2/Anthemus
Ελιά/Acrotel
Καλογριάς
Λαγομάνδρα/Lagomandra Beach Hotel
Λιβροχιό 1
Μακριά Λαγκάδα/Porfi Beach
Μαρμαράς
Νικήτη 2
Παράδεισος
Πλατανίτσι
Πόρτο Καρράς 1/Κόχη
Πόρτο Καρράς 2/Σιθωνία Μελίτων
Σαλονικιού
Σάρτι 1
Στυλαδαριό/Poseidon Hotel Sea Resort
Συκιά
Τορώνη
Δήμος Πολυγύρου
Γερακινή
Γερακινή/Ikos Olivia
Καλύβες
Μεταμόρφωση
Σαργκάνι/Blue Dolphin
Ψακούδια Ανατολικά
Ψακούδια Δυτικά
Δήμος Κασσάνδρας
Sani Dunes
Άθυτος/Afitis Hotel
Άθυτος/Βάρκες
Ελάνη
Καλλιθέα-Δημοτικό Αναψυκτήριο
Καλλιθέα/Άμμων Ζευς
Κάνιστρο/Miraggio
Κοινοτική Πλαζ Νέας Σκιώνης
Κρυοπηγή 2/Alexander Τhe Great Beach Hotel
Κρυοπηγή 4/Kassandra Palace
Κρυοπηγή Δημοτικό Αναψυκτήριο
Λουτρά Αγίας Παρασκευής
Μένδη Καλάνδρα
Μόλα Καλύβα
Παλιούρι Κάνιστρο
Πευκοχώρι Yalla-Flegra
Πευκοχώρι-Fyki Beach
Πολύχρονο 3
Πολύχρονο-Cocones Beach
Πολύχρονο/Azur Hotel
Ποσείδι /Possidi Holidays Resort
Ποσείδι Pohonda
Ποσείδι Κέντρο
Ποσείδι-Αιγαιοπελαγήτικα
Ποσείδι/Cocus
Σάνη 2/Sani Beach
Σάνη 3/Sani Club
Σάνη Αστερίας
Σίβηρη Κέντρο
Φούρκα
Χανιώτη 1
Χανιώτη 3/Domes Noruz Kassandra
Δήμος Νέας Προποντίδας
Βεργιά
Γεωπονικά-Μυκονιάτικα
Διονυσίου
Ελαιώνας/Ikos Oceania
Μουριές
Νέα Ηράκλεια
Νέα Ηράκλεια-Σαχάρα
Νέα Καλλικράτεια
Νέα Μουδανιά
Νέα Πλάγια
Νέα Ποτίδαια Προποντίδας
Νέα Ποτίδαια/Portes Beach
Νέα Ποτίδαια-Ανατολικά Διώρυγας Τορωναίου
Πορταριά
Πόρτες/Portes Lithos
Ρόα/Pomegranate Wellness Spa & Potidea Palace
Σωζόπολη Κέντρο
Σωζόπολη/Ναυτίλος
Τρίγλια
Φλογητά
Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ [15]
Δήμος Κατερίνης
Καλλιθέα
Καλλιθέα/Mediterranean Village
Κορινός
Ολυμπιακή Ακτή
Παραλία
Περίσταση
Δήμος Δίου-Ολύμπου
Βαρικό
Λεπτοκαρυά
Λεπτοκαρυά 2
Λιτόχωρο
Ν.Παντελεήμονας-Σκοτίνα
Ν.Παντελεήμονας-Σκοτίνα 2
Νέοι Πόροι
Πλάκα
Πλαταμώνας
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ [3]
Δήμος Τεμπών
Νέα Μεσάγγαλα 1- Θέση Καράβια
Νέα Μεσάγγαλα 2- Θέση Μανίκας
Νέα Μεσάγγαλα 3- Θέση Αμμόλοφοι
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ [22]
Δήμος Βόλου
Αγριά/Valis Resort
Αλυκές
Αμαρυλλίδος
Αμφανών
Άναυρος
Θωμάς Σουτραλί Αγριάς
Καρνάγιο
Κριθαριά
Νέα Αγχίαλος
Πλάκες
Πλατανίδια
Χρυσή Ακτή Παναγιάς
Δήμος Αλμυρού
Αλμυρός
Αμαλιάπολη
Αχίλλειο
Λεύκη Πτελεού
Λουτρό Πτελεού
Νηες Σούρπης
Δήμος Νότιου Πηλίου
Αμποβός
Καλά Νερά
Καλλιφτέρη
Κορώπη / Μπούφα
Π.Ε. ΣΠΟΡΑΔΩΝ [18]
Δήμος Σκιάθου
Αγ. Ελένη
Αγ. Παρασκευή-Πλατανιάς
Αμπελάκια/Elivi
Ασέληνος
Αχλαδιές
Βασιλιάς
Βρομόλιμνος
Γούρνες Ελιά
Καναπίτσα
Κουκουναριές
Μάραθα/Skiathos Palace Hotel
Μεγάλη Αμμος
Μεγάλη Μπανάνα/Elivi
Μικρή Μπανάνα/Elivi
Τζανεριά
Τρούλος
Δήμος Σκοπέλου
Αντρίνα/Adrina Beach
Αντρίνα/Adrina Resort
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ [7]
Δήμος Στυλίδας
Γλύφα
Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου
Καμένα Βούρλα/Mitsis Galini
Δήμος Λοκρών
Βλυχάδα
Λιβανάτες 1/Κυανή
Λιβανάτες 2/Σχοινιάς
Λιβριχιό
Σκάλα Αταλάντης
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ [14]
Δήμος Δωρίδος
Αγ. Νικόλαος
Βάθη
Γλυφάδα
Ερατεινή
Μαραθιάς
Μοναστηράκι
Σεργούλα
Σκάλωμα
Χιλιαδού
Δήμος Δελφών
Άγιοι Πάντες
Βραχάκια
Καλαφάτης
Μαϊάμι
Τροκαντερό-Αγκάλη
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ [2]
Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας
Αγ. Ισίδωρος
Δήμος Τανάγρας
Πλάκα Δηλεσίου
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ [6]
Δήμος Χαλκιδέων
Αλυκές Δροσιάς
Αστέρια Χαλκίδας
Λευκαντί
Δήμος Καρύστου
Venus
Κοκκίνι
Κρεμάλα
ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ [17]
Δήμος Μαραθώνος
Μπρεξίζα
Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος
Διασταύρωση
Λίμνη
Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Αυλάκι
Δήμος Λαυρεωτικής
Σούνιο/Grecotel Cape Sounio
Δήμος Σαρωνικού
Λαγονήσι 1-Grand Beach/ Grand Resort Lagonissi
Λαγονήσι 2-Mediterraneo/Grand Resort Lagonissi
Λαγονήσι 3-Κοχύλια/ Grand Resort Lagonissi
Μαύρο Λιθάρι/EverEden Beach
Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Αστέρας Βουλιαγμένης/Astir Beach Vouliagmenis
Βούλα Α
Βουλιαγμένη
Δήμος Γλυφάδας
Γλυφάδα
Γλυφάδα Α
Γλυφάδα Β
Δήμος Μεγαρέων
Κινέττα/Kinetta Beach Resort & Spa
Δήμος Αίγινας
Αγ. Μαρίνα
Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ [16]
Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων
Λουτράκι-Μπούτσι/Poseidon Resort
Λουτράκι 1
Λουτράκι 2
Πευκάκια-Άγιοι Θεόδωροι
Δήμος Κορινθίων
Αλμυρή
Ιερατική
Καλάμια
Κόρφος
Λέχαιο
Ποσειδωνία
Δήμος Βέλου-Βόχας
Βραχάτι
Κοκκώνι
Δήμος Σικυωνίων
Πευκιάς
Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
Δερβένι
Ξυλόκαστρο-Πευκιάς
Συκιά
Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ [2]
Δήμος Ναυπλιέων
Κονδύλι
Πλάκα
Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ [4]
Δήμος Βόρειας Κυνουρίας
Άγιος Ανδρέας
Ατσίγγανος
Καλλιστώ
Ξηροπήγαδο
Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ [7]
Δήμος Μονεμβασιάς
Αρχάγγελος
Μεγάλη Άμμος
Μονεμβασιά
Νεάπολη
Πλύτρα-Παχιάμμος
Πορί
Τηγάνια
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ [9]
Δήμος Καλαμάτας
Ανατολική Καλαμάτα 1/Ανάσταση
Ανατολική Καλαμάτα 2-Τέρμα Ναυαρίνου
Βέργα- Αλμυρός
Δυτική Καλάματα-Παραλία Κορδία
Μικρή Μαντίνεια
Δήμος Μεσσήνης
Μπούκα
Δήμος Πύλου-Νέστορος
Γιάλοβα/Mandarin Oriental-Costa Navarino
Γιάλοβα/W-Costa Navarino
Δήμος Τριφυλίας
Dunes Beach-Costa Navarino
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ [12]
Δήμος Ζαχάρως
Καϊάφας – Ζαχάρω 1
Καϊάφας – Ζαχάρω 2
Καϊάφας – Ζαχάρω 3
Δήμος Πύργου
Σκαφιδιά/Aldemar
Δήμος Ήλιδας
Κουρούτα
Δήμος Πηνειού
Αρκούδι
Βαρθολομιό
Γλύφα
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Κάστρο Κυλλήνης/Olympia Golden Beach Resort
Κάστρο-Χρυσή Ακτή 2/Robinson Kyllini Βeach
Λουτρά Κυλλήνης 1/Grecotel Olympia Oasis
Λουτρά Κυλλήνης 2/Grecotel La Riviera
Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ [4]
Δήμος Δυτικής Αχαΐας
Καλογριά/Kalogria Beach
Λακκόπετρα/Lakopetra Beach
Δήμος Αιγιαλείας
Αλυκή
Ελαιώνας
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [2]
Δήμος Ναυπακτίας
Κάτω Βασιλική
Κρυονέρι
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ [8]
Δήμος Πρέβεζας
Κανάλι
Κυανή
Μέγα Άμμος
Μονολίθι
Πλατάνια
Δήμος Πάργας
Αμμουδιά
Βάλτος/Parga Beach Resort
Λούτσα
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ [18]
Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Αλμυρός/Grecotel Costa Botanica
Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
Αγ. Γόρδιος/La Grotta Verde
Αγία Αικατερίνη
Αίολος/Aeolos Beach Resort
Αλυκές Ποταμού/Kerkyra Blue Hotel n’ Spa by Louis Hotels
Γλυφάδα/Domes of Corfu
Δασιά/Ikos
Δασιά/Ikos Odisia
Δαφνίλα/Eva
Δαφνίλα/Grecotel Daphnila Bay Dassia
Κανόνι
Κομμένο/Corfu Imperial
Κοντόκαλι/Kontokali Bay Resort
Μπενίτσες
Δήμος Νότιας Κέρκυρας
Άγιος Ιωάννης Περιστερών/Marbella Corfu
Ίσσος/Sandy Beach Resort
Μωραΐτικα/Delfinia Hotels
Μωραΐτικα/Domes Miramare Corfu
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ [2]
Δήμος Λευκάδας
Αη Γιάννης
Λευκάδα-Γύρα
Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ [1]
Δήμος Ιθάκης
Πόλη-Τα Δεξιά
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ [13]
Δήμος Αργοστολίου
Άβυθος
Αϊ Χέλης
Άμμες
Αράγια Πόρου
Λουρδάς
Μακρύς Γιαλός
Μεγάλη Άμμος
Μπούκα Γραδάκια
Πλατύς Γιαλός
Σκάλα 1
Σκάλα 2
Δήμος Σάμης
Αντίσαμος
Μύρτος
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ [12]
Δήμος Ζακύνθου
Αλυκανάς 1
Αλυκές 1
Άμπουλα Τραγάκι
Γάιδαρος
Γέρακας
Καλαμάκι 2
Κατραγάκι/Eleon Grand Resort
Λίμνη Κεριού
Μπανάνα Βασιλικού
Μπούκα
Τσιλιβί
Ψαρού
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ [41]
Δήμος Καντάνου-Σελίνου
Γραμμένο
Παχειά Άμμος
Σούγια
Χαλίκια
Δήμος Κισσάμου
Καστέλι/Μαύρος Μόλος-Πλάκα
Δήμος Πλατανιά
Κολυμβάρι/Euphoria Resort
Πλατανιάς Λιμανάκι/Porto Platanias Beach
Πλατανιάς/Minoa Palace Resort
Πλατανιάς/Γερανιώτης
Ραπανιανά/Cavo Spada
Δήμος Χανίων
Αγ. Απόστολοι 1
Αγ. Απόστολοι 2
Αγ. Μαρίνα/Santa Marina
Αγ. Μαρίνα/The noverian Antama organic beach resort
Αγ. Ονούφριος
Αγία Μαρίνα/Almira Beach
Βλητές
Καλαθάς
Καλαμάκι
Κλαδισός/Domes Zeen Chania
Μαράθι
Νέα Χώρα
Σταλός
Σταυρός
Χρυσή Ακτή
Δήμος Αποκορώνου
Αλμυρίδα
Γεωργιούπολη/Corissia Hotels
Γεωργιούπολη/Corissia Princess
Καβρός/Anemos Luxury Grand Resort
Καβρός/Delfina Tropic Beach
Καβρός/Eliros Mare
Καβρός/Georgioupolis Resort
Καβρός/La Mer Resort
Καβρός/Mythos Palace
Καβρός/Vantaris Palace
Καβρός/Ventale Islande Breeze Resort
Καλύβες Ξυδά
Κυανή
Μαϊστράλι
Περαστικός/Mare Monte
Περαστικός/Pilot Beach
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ [24]
Δήμος Ρεθύμνης
Αδελιανός Κάμπος A/Aquila Rithymna Beach
Αδελιανός Κάμπος/Caramel Boutique
Αδελιανός Κάμπος/Uzenie All Suites Boutique Resort
Πηγιανός Κάμπος/Amira Luxury Resort
Πηγιανός Κάμπος/Grecotel LUXME White
Πλατανιάς Β/Minos Mare Resort
Ρέθυμνο 1-Aquila Porto Rethymno
Ρέθυμνο 1/Ilios beach
Ρέθυμνο 1/Kriti beach
Ρέθυμνο 2/Pearl Βeach
Ρέθυμνο 4-Μυσσίρια/Creta Palace
Ρέθυμνο/Ικόνες
Σκαλέτα/Creta Star
Σκαλέτα/Rethymno Mare
Δήμος Μυλοποτάμου
Λιανός Κάβος Λαυρίς/Iberostar Creta Panorama
Λιανός Κάβος/Creta Marine
Μπαλί Λιβάδι/Mitsis Bali Paradise
Πάνορμο Λίμνη/Grecotel Club Marine Palace
Δήμος Αγίου Βασιλείου
Αγ. Γαλήνη/Ύστερο Βαρκοτόπι
Αγ. Παύλος
Πλακιάς
Πλακιάς/Alegria Beach Resort
Ροδάκινο
Σούδα
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [37]
Δήμος Μαλεβιζίου
Αμμουδάρα 1/Agapi Beach
Αμμουδάρα 4/Candia Maris
Αμμουδάρα/Atlantica Akti Zeus
Αμμουδάρα/Dessole Dolphin Bay
Αμμουδάρα/Enorme Teatro Beach
Αμμουδάρα/Lifestyle Beach
Ελληνοπεράματα/Apollonia Beach
Μαδέ/Athina Palace
Φόδελε/Fodele Beach Hotel
Δήμος Χερσοννήσου
Αγ. Γεώργιος 1/ Knossos Royal
Αγ. Γεώργιος 2-Παναγία ρύζι /Annabelle Beach Resort
Αγ. Γεώργιος 3/Canvas By Mitsis Cretan Village
Αγ. Γεώργιος 3/Mitsis Royal Mare
Αγ. Δημήτριος/Alexander Beach
Αγ. Δημήτριος/Cactus Beach Hotel
Αγία Πελαγία-Μενόπετρα/Akrogiali Beach
Αμνισός/Unique Blue Resort
Ανάληψη/Paralos Kosta Alimia
Ανισσαράς/Lyttos Beach
Ανισσαράς/Mitsis Selection Laguna
Γούβες 1/Amirandes
Δράπανος/Nana Golden Beach, Nana Princess
Εσταυρωμένος/Arina Beach Hotel
Καστρί/Creta Maris
Κλωντζάνη/Enorme Ammos Beach
Κλωντζάνη/Sirens Hotels
Κοκκίνη Χάνι/Knossos Beach
Κοκκίνη Χάνι/Mitsis Rinela
Κοκκίνη Χάνι/Themis Beach
Λιμένας Χερσονήσου 1/AKASHA Beach Hotel & Golden Beach
Λιμένας Χερσονήσου 5/Silva Beach Hotel
Ποταμός Α
Ποταμός/Phāea Cretan Malia
Σαραντάρι
Δήμος Φαιστού
Καλοί Λιμένες
Κόκκινος Πύργος
Μάταλα
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ [52]
Δήμος Αγίου Νικολάου
Αγ. Νικόλαος 1/St. Nicolas Bay
Αγ. Νικόλαος 2/Minos Palace
Αγ. Νικόλαος 3/Minos Beach
Αγ. Παντελεήμονας
Αλμυρός
Αμμος / Μαρίνα
Αμμος/Δημοτική
Αμμουδάρα
Αμμούδι/Niko Seaside Resort & InterContinental Crete
Δρήρος/Domes of Elounda
Ελούντα /Porto Elounda
Ελούντα 1/Elounda Blu
Ελούντα/Elounda Mare
Καραβοστάσι
Κιτροπλατεία
Μιραμπέλλο/Wyndham Grand Crete Mirabello Bay
Μπούφος
Πηγαϊδάκια Ελούντας/Elounda Village
Πήλος/Istron Bay
Πλάκα/Phaea Blue
Πόρος 1/Elounda Bay Palace
Πόρος 2/Elounda Beach
Σπηλιάδα/Kalimera Kriti
Σχίσμα
Χαβάνια 1/Candia Park Village
Χαβάνια 2
Χιόνα
Δήμος Σητείας
Ανάληψη
Βάι/Φοινικόδασος
Βουρλιά
Κάτω Ζάκρος
Κουρεμένος
Λαγούφα/Μικρή Πόλη Κρήτη
Λιμανάκι
Μακρύγιαλος-Λαγκούφα/Sunwing Makrigialos Beach
Σητεία 1-Γαλλικό/Sitia Beach
Σητεία 1/Γαλλικό
Χιόνα
Δήμος Ιεράπετρας
Αγία Φωτιά
Γρα Λυγιά
Ιεράπετρα 1/Δημοτική
Ιεράπετρα 2/Δημοτική
Ιεράπετρα/Enorme Santanna Beach
Καθαράδες/Numo Ierapetra
Καθαράδες/Ostria Resort
Κακή Σκάλα/Avra Beach
Κοινοτική Πλαζ Μακρύγιαλου
Κουτσουνάρι 2/Kakkos Bay
Κουτσουνάρι-Αγ.Ιωάννης/Mare Blue & Village
Κουτσουνάρι/Coriva Beach-Pelagos Seaside
Κουτσουνάρι/Robinson Ierapetra
Μύρτος
Π.Ε. ΡΟΔΟΥ [28]
Δήμος Ρόδου
Αμμούδες Φαληράκι/Mitsis Selection Alila
Αμμούδες-Φαληράκι/ Elysium Resort
Αμμούδες-Φαληράκι/Rodos Palladium
Αφάντου 2/Irene Palace
Αφάντου 2/Port Royal
Βλήχα/Lindos Grand Resort
Βληχά/Lindos Mare & Lindos Blu
Γαλούνι Κοκκινόγια/Boutique 5 Hotel
Γαλούνι Κοκκινόγια/Mayia Exclusive Resort
Γαλούνι Κοκκινόγια/Mitsis Rodos Village
Γαλούνι Κοκκινόγια/Princess Adriana Resort
Γεννάδι/Gennadi Grand Resort
Ιαλυσός/The Ixian Grand
Ιξιά/Amus
Κιοτάρι 3/Rodos Princess Beach
Κιοτάρι/Lindos Imperial Resort
Κολύμπια Α-Λιμανάκι/Atlantica Imperial
Κολύμπια/Mythos Beach
Κολύμπια/Μικρή Πόλη
Λάρδος 1/Lindos Princess Beach
Λάρδος 3/Lindian Village
Λαχανιά/Atrium Prestige
Μεγάλη Γη/Atlantica Dreams Resort
Πλημμύρι/Tui Magic Life Plimmiri by Atlantic
Ρένη 1/Sunwing Kallithea Beach
Ρένη Καλάθου/Atrium Palace
Φαληράκι 2/Amada Colossos
Ψαλτός/Lindian Dream Resort Hotel
Π.Ε. ΚΩ [11]
Δήμος Κω
Άκρο Χελώνας/Robinson Club Daidalos
Βουνό/Mitsis
Γουρνιάτης/Atlantica Beach Resort Kos
Κέφαλος/Ikos Aria
Λάμπη/Aqua Blu Hotel
Λάμπη/Blue Lagoon
Λάμπη/Pelagos Suites Hotel
Μαρμάρι/Casa Paradiso
Μπαμιαλίκι/Astir Odysseus
Τρούλος/Neptune Luxury Resort
Ψαλίδι/Mitsis Ramira
Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ [1]
Δήμος Άνδρου
Δελαβόγια/Aneroussa Beach
Π.Ε. ΣΥΡΟΥ [7]
Δήμος Σύρου-Ερμούπολης
Αγκαθωπές
Αζόλιμνος
Βάρη
Γαλησσάς
Κίνι
Μεγάλος Γυαλός
Φοίνικας
Π.Ε. ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ [4]
Δήμος Κέας
Γιαλισκάρι
Κούνδουρος
Οτζιάς
Ποίσσες
Π.Ε. ΠΑΡΟΥ [4]
Δήμος Πάρου
Λιβάδια
Λογαράς
Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή
Πούντα
Π.Ε. ΝΑΞΟΥ [3]
Δήμος Νάξου
Αγία Άννα
Άγιος Γεώργιος
Άγιος Προκόπιος
Π.Ε. ΘΗΡΑΣ [10]
Δήμος Θήρας
Αγ. Γεώργιος
Βλυχάδα
Καμάρι 1
Καμάρι 2
Μονόλιθος
Περίβολος
Περίσσα
Δήμος Ιητών
Μαγγανάρι
Μυλοπόταμος
Όρμος
Π.Ε. ΜΗΛΟΥ [2]
Δήμος Σίφνου
Καμάρες
Πλατύς Γιαλός
Π.Ε. ΣΑΜΟΥ [3]
Δήμος Ανατολικής Σάμου
Γλυκόριζα
Δόρυσσα/Ποτοκάκι
Δήμος Δυτικής Σάμου
Ποτάμι
Π.Ε. ΧΙΟΥ [15]
Δήμος Χίου
Αγ. Παρασκευή
Αγ. Φωτεινή
Αγιάσματα
Άγιος Ισίδωρος
Γιόσωνας
Γωνιά
Δασκαλόπετρα
Δημοτική Πλαζ Χίου
Καρφάς
Κοντάρι
Κώμη
Λήμνος
Λιθί
Μέγας Λιμιώνας
Όρμος Λω
Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ [31]
Δήμος Μυτιλήνης
Αγ. Ισίδωρος
Άγιος Ερμογένης
Βοτσαλάκια – Σκάλα Νέων Κυδωνιών
Ευρειακή Γέρας
Κανόνι Θέρμης
Κράτηγος – 1η Καντίνα
Κράτηγος – 2η Καντίνα
Νησέλι Χαραμίδας
Σκάλα Μυστεγνών
Ταρσανάς
Τάρτι
Τσαμάκια
Φάρα
Χαραμίδα
Δήμος Δυτικής Λέσβου
Άναξος
Βαθύ Κριτήρι
Βατερά
Γαβαθάς
Εφταλού/Αγ. Ανάργυροι
Κάγια
Καλό Λιμάνι
Μεντούσι
Μόλυβος
Νυφίδα
Πέτρα
Πλαζ Σιγρίου
Σκάλα Ερεσού
Σκάλα Καλλονής
Σκάλα Πολιχνίτου
Ταβάρι
Τσόνια
Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ [5]
Δήμος Λήμνου
Άγιος Ιωάννης
Εβγάτης-Ζεματάς
Θάνος
Πλατύ
Ρηχά Νερά
