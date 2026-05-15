Το Πεκίνο καλεί σήμερα να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν εντελώς τα Στενά του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατό», στο περιθώριο της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Κίνας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στην κινεζική πρωτεύουσα.

Από το ξέσπασμα του πολέμου με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το στενό αυτό, από το οποίο διέρχεται σε καιρό ειρήνης το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που προορίζεται για τις διεθνείς αγορές.

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν από την πλευρά τους ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου.

«Οι θαλάσσιες οδοί πρέπει να ανοίξουν το συντομότερο δυνατόν, όπως ζητεί η διεθνής κοινότητα (…) και να εφαρμοστεί συνολική και διαρκής κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό», σημείωσε σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο πόλεμος αυτός, που δεν έπρεπε να είχε γίνει ποτέ, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχιστεί», τόνισε.

Αναλυτικά οι θέσεις της Κίνας για την κατάσταση στο Ιράν:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

Η σύγκρουση στο Ιράν «δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξαρχής»

και έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες στον ιρανικό λαό και σε άλλες χώρες της περιοχής Οι επιπτώσεις της κρίσης ασκούν ισχυρές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, στις αλυσίδες εφοδιασμού, στο διεθνές εμπόριο και στη σταθερότητα των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών

Το Πεκίνο χαιρετίζει την πρόσφατη εκεχειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά υπογραμμίζει ότι η δυναμική πρέπει να διατηρηθεί: «Τώρα που άνοιξε η πόρτα του διαλόγου, δεν πρέπει να ξανακλείσει»

Ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις αποτελούν «τη σωστή πορεία προς τα εμπρός», ενώ η χρήση βίας χαρακτηρίζεται «αδιέξοδο»

Οι θαλάσσιες οδοί του Κόλπου πρέπει να επαναλειτουργήσουν «το συντομότερο δυνατό» ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού

Πρέπει να επιτευχθεί πλήρης και διαρκής εκεχειρία το συντομότερο δυνατό ώστε να επιστρέψουν η ειρήνη και η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου

Η Κίνα και το Πακιστάν έχουν ήδη παρουσιάσει κοινή πρωτοβουλία πέντε σημείων για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Η Κίνα θα συνεχίσει να ενεργεί σύμφωνα με τις «τέσσερις προτάσεις» του προέδρου Σι Τζινπίνγκ για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και θα διαδραματίσει «εποικοδομητικό ρόλο στην επίτευξη διαρκούς ειρήνης».

Ο Σι Τζινπίνγκ και ο Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν για τη Μέση Ανατολή στην πρώτη τους συνάντηση, χθες Πέμπτη.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ παρουσιάζεται ως απάντηση σε δημοσιογραφική ερώτηση για το εάν οι δυο πλευρές αναφέρθηκαν στο Ιράν συγκεκριμένα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι ο κινέζος ομόλογός του δεσμεύτηκε πως το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και είναι έτοιμο να βοηθήσει να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν ανακοίνωσε χθες, εν μέσω της συνόδου κορυφής, ότι οι δυνάμεις του επέτρεψαν τη διέλευση διαφόρων κινεζικών πλοίων.