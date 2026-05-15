Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συναντάται ξανά σήμερα στο Πεκίνο με τον κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της επίσημης επίσκεψης του ενοίκου του Λευκού Οίκου στον ασιατικό γίγαντα.

Ο Σι υποδέχτηκε με χειραψία τον Τραμπ στους κήπους του Τζόνγκνανχαϊ, συγκροτήματος όπου διαμένουν Κινέζοι ηγέτες πλάι στην απαγορευμένη πόλη. Πρόκειται για ένα μυστικό συγκρότημα στο Πεκίνο, στο οποίο ελάχιστοι εξωτερικοί έχουν πρόσβαση, όπως σημειώνουν οι New York Times.

Το συγκρότημα, το Τζόνγκνανχαϊ, είναι μια περιφραγμένη κυβερνητική έδρα όπου ανώτατοι αξιωματούχοι του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος ζουν και εργάζονται από τη δεκαετία του 1950. Είναι σπάνιο για την Κίνα να φιλοξενεί ξένο ηγέτη στο εσωτερικό του.

Ο Τραμπ δεν επισκέφθηκε το Τζόνγκνανχαϊ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Πεκίνο το 2017. Ο Σεν Ντινγκλί, μελετητής διεθνών σχέσεων στη Σαγκάη, δήλωσε πριν από την επίσκεψη του Τραμπ την Παρασκευή ότι η συνάντηση εκεί θα αναδείκνυε τον προσωπικό χαρακτήρα της σχέσης του με τον Σι.

Σε αντίθεση με τον Λευκό Οίκο, το Τζόνγκνανχαϊ δεν είναι προσβάσιμο στο κοινό. Οι πιο κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονται εκεί, αλλά παραμένουν κρυφές από το κοινό έως ότου οι ηγέτες είναι έτοιμοι να τις ανακοινώσουν. Οι κάτοικοι, συμπεριλαμβανομένου του Σι, απολαμβάνουν αποκλειστικά προνόμια, τα οποία περιλαμβάνουν υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες και πολυτελείς κατοικίες.

Παλαιότερα, το Τζόνγκνανχαϊ ήταν ένας κλειστός αυτοκρατορικός κήπος, με μία από τις λίμνες του να χρονολογείται από τον 12ο αιώνα.

Η απομονωμένη θέση του κήπου και η συμβολική του σύνδεση με την κεντρική εξουσία τον κατέστησαν στρατηγικό σημείο για τον Μάο Τσε Τουνγκ και άλλους ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι οποίοι τον επέλεξαν ως τόπο διαμονής και κύρια έδρα τους μετά την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 1949.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αναχωρήσει το απόγευμα (τοπική ώρα).

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε από την Κίνα ότι το Πεκίνο έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένες ποσότητες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

«Θέλουν να αγοράσουν πετρέλαιο από τις ΗΠΑ», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που απέφυγε να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σημείωσε πως η «ιδέα» αυτή «ευχαριστεί» τον ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

«Θα αγοράσουν πολλά περισσότερα αγροτικά προϊόντα μας, ιδιαίτερα σόγια», είπε ακόμα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στο Ιράν και δήλωσε πως θα «αισθανόταν καλύτερα» αν οι ΗΠΑ είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο κατά υψηλό ποσοστό ουράνιο της Τεχεράνης, κάτι πάντως που θα ήθελε «περισσότερο για λόγους επικοινωνίας».

«Θα προτιμούσα να το έχω. Θα αισθανόμουν καλύτερα αν το είχα (…) αλλά νομίζω περισσότερο για λόγους επικοινωνίας, παρά για κάτι άλλο», πέταξε ο αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News στο Πεκίνο, όπου συνεχίζει για δεύτερη ημέρα την επίσημη επίσκεψή του.

«Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι το βομβαρδίσουμε ξανά», πρόσθεσε, προφανώς αναφερόμενος στους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο του 2025.

Ο Τραμπ έχει κάνει διάφορες, συχνά αντιφατικές δηλώσεις για το απόθεμα εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό ουρανίου που διαθέτει το Ιράν. Έχει πει για παράδειγμα ότι είναι απροσπέλαστο, διότι θάφτηκε στα συντρίμμια εγκαταστάσεων, ή πως θα αρκούσε η εξ αποστάσεως επιτήρηση των εγκαταστάσεων αυτών.