Ο Μπαράκ Ομπάμα τοποθετήθηκε υπέρ της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 με το Ιράν, απαντώντας στην έντονη κριτική που δέχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία πέτυχε τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης χωρίς να οδηγήσει σε ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή.

Σε συνέντευξή του στο CBS, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι η συμφωνία συνέβαλε στην απομάκρυνση μεγάλου μέρους των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, ενώ σημείωσε ότι είχε την έγκριση και στήριξη των τότε εκτιμήσεων από αμερικανικές και ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Το πετύχαμε χωρίς να εκτοξεύσουμε πύραυλο», είπε ο Ομπάμα. «Απομακρύναμε το 97% του εμπλουτισμένου ουρανίου τους».



«Δεν χρειάστηκε να σκοτώσουμε ένα σωρό ανθρώπους ή να κλείσουμε το Στενό του Ορμούζ»Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι λειτούργησε. Και δεν χρειάστηκε να σκοτώσουμε ένα σωρό ανθρώπους ή να κλείσουμε το Στενό του Ορμούζ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιτεθεί με ιδιαίτερα σκληρή ρητορική στους πρώην προέδρους Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν μέσω ανάρτησής του στα social media, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «εκμεταλλεύεται» τις ΗΠΑ και τη διεθνή κοινότητα εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Ομπάμα ότι υπονόμευσε συμμάχους όπως το Ισραήλ και ότι ενίσχυσε οικονομικά την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ομπάμα «αδύναμο και ανεπαρκή ηγέτη», ενώ αναφέρθηκε και στον Τζο Μπάιντεν με εξίσου αιχμηρό τρόπο, συνεχίζοντας την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το Ιράν και τη διεθνή πολιτική των ΗΠΑ.