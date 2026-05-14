Στην ανανέωση του συμβολαίου του με την εθνική Βραζιλίας μέχρι το 2030 προχώρησε ο Κάρλο Αντσελότι, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Ο Ιταλός προπονητής ανέλαβε τον Μάιο του 2025 τη «σελεσάο» και ένα χρόνο μετά η ποδοσφαιρική ομοσπονδία τού πρόσφερε νέο συμβόλαιο, ως το 2030, δείχνοντας έτσι την απόλυτη εμπιστοσύνη που υπάρχει προς το πρόσωπό του.

«Η παραμονή του Αντσελότι στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Βραζιλίας αντικατοπτρίζει όχι μόνο τη στήριξη της ομοσπονδίας στο έργο που έχει αναπτύξει ο προπονητής, αλλά και την εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει από το ρόστερ και τους Βραζιλιάνους φιλάθλους από την άφιξή του, στα τέλη Μαΐου του 2025.

Από τη στιγμή που ανέλαβε το πόστο, ο Ιταλός τεχνικός έχει μετατραπεί σε κεντρικό πρόσωπο στην ενίσχυση του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, δουλεύοντας από κοινού με διάφορους παράγοντες της ομοσπονδίας και εδραιώνοντας μία σχέση που χαρακτηρίζεται από ταύτιση, εξαιρετική δουλειά και σταθερότητα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση της ομοσπονδίας, ενώ ο Αντσελότι στις δηλώσεις του είπε τα εξής.

«Πριν από έναν χρόνο έφτασα στη Βραζιλία. Από το πρώτο λεπτό κατάλαβα τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα. Εδώ και έναν χρόνο δουλεύουμε για να επαναφέρουμε την εθνική Βραζιλίας στην κορυφή του κόσμου.

Όμως η ομοσπονδία κι εγώ θέλουμε περισσότερα. Περισσότερες νίκες, περισσότερο χρόνο, περισσότερη δουλειά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουμε ότι θα συνεχίσουμε μαζί για ακόμη τέσσερα χρόνια. Πάμε μαζί έως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Θέλω να ευχαριστήσω την ομοσπονδία για την εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ, Βραζιλία, για τη θερμή υποδοχή και για όλη την αγάπη».