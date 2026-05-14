Οι ορισμοί των διαιτητών για τα ΑΕΚ – Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ προκάλεσαν την έντονη δυσαρέσκεια του Κώστα Καραπαπά, όπως φάνηκε από τις αναρτήσεις του στα social media.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στη 2η θέση και στο +2 από τους «ασπρόμαυρους» και θέλουν οπωσδήποτε να παραμείνουν εκεί για να πάρουν μέρος στα προκριματικά του Champions League, με τα πάντα να κρίνονται στην τελευταία αγωνιστική των play off.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με διαιτητή τον Αντρέα Κολόμπο από την Ιταλία και στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ ορίστηκε ο Γκόγκα Κικασεϊσβίλι από τη Γεωργία, με τον Καραπαπά να εκφράζει μέσω των social media τη δυσαρέσκειά του.

«Ξεπεράσατε κάθε όριο! Σε μια αγωνιστική που κρίνεται η 2η θέση, η ΑΧΡΗΣΤΗ ΕΠΟ, η ΚΕΔ και ο Λανουά επιλέγουν για το ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, τον Κολόμπο, διαιτητή 1ης κατηγορίας και όχι Ελίτ, με παρατηρητή τον φυτευτό Ευθυμιάδη της ΚΕΔ που κάνει όλο το παιχνίδι στις μικρές κατηγορίες και γεμίζει τους πίνακες με διαιτητές από τη Λάρισα και πάνω (τυχαίο λέτε;)… ​

Στο άλλο ματς της ημέρας στο ΠΑΟ-ΠΑΟΚ, πέρα από το ότι εξασφάλισαν κάποιοι το «κεκλεισμένων» (όλοι… βολεμένοι με άδεια την έδρα της… Κηφισιάς) όρισαν κι εκεί διαιτητή όχι ελίτ αλλά 1ης κατηγορίας από την διαιτητομάνα ΓΕΩΡΓΙΑ! Ναι! Όρισαν Γεωργιανό διαιτητή στο πιο κρίσιμο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. ​

Προσοχή παιδιά, μη γίνει κανένα λάθος έτσι; ​Κοκκίνισε απο ντροπή ακόμα και ο Μπαλτάκος!!!», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός ενώ σε άλλη ανάρτησή του έγραψε: «Ήταν ένας Γάλλος, ένας Κολόμπο και ένας Γεωργιανός. Δεν είναι ανέκδοτο. Είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο!».