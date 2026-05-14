Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο λιμάνι της Θάσου, όταν το επιβατηγό–οχηματαγωγό «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ VI» ήρθε σε επακούμβηση με το επίσης επιβατηγό–οχηματαγωγό «ΑΝΑΣΣΑ Μ», το οποίο ήταν ήδη προσδεδεμένο δίπλα του. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές και στα δύο πλοία και επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση απόπλου, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Κεραμωτή και να σημειωθούν καθυστερήσεις στη γραμμή.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί επιβατών ή πληρωμάτων, ούτε θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή του λιμανιού. Μετά την προσκόμιση των απαραίτητων βεβαιωτικών αξιοπλοΐας και τους ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα πλοία έλαβαν εκ νέου άδεια απόπλου και συνέχισαν τα δρομολόγιά τους.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις απογευματινές ώρες χθες, στο πλαίσιο περιπολίας από στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Θάσου, διαπιστώθηκε ότι το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο (Ε/Γ-Ο/Γ) «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ VI» Ν. Λ. 103/21, το οποίο ήταν προσδεδεμένο στο νέο λιμάνι της Θάσου, επακούμβησε στο Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΝΑΣΣΑ Μ» Ν.Π. 12933, το οποίο βρισκόταν πλησίον του. Αποτέλεσμα της επακούμβησης ήταν η πρόκληση υλικών ζημιών και στα δύο πλοία. Το προγραμματισμένο δρομολόγιο από Θάσο προς Κεραμωτή από το «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ VI» παρέμεινε ανεκτέλεστο, ενώ οι επιβάτες εξυπηρετήθηκαν από έτερα πλοία της γραμμής, με μέριμνα της εταιρείας. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, αρχικά απαγορεύτηκε ο απόπλους των ανωτέρω πλοίων, ενώ μετά την προσκόμιση των βεβαιωτικών αξιοπλοΐας από τους νηογνώμονες που τα παρακολουθούν, επετράπη η συνέχιση των πλόων τους. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση».