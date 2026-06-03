Σε μια επείγουσα ανάκληση ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς προϊόντος σεξουαλικής ενίσχυσης προχωρά ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων (FDA), καθώς εργαστηριακές αναλύσεις αποκάλυψαν μια επικίνδυνη παγίδα για τους καταναλωτές. Ο λόγος για τη σοκολάτα «Boner Bears Sex Chocolate», στην οποία ανιχνεύθηκε σιλδεναφίλη, η δραστική ουσία που χρησιμοποιείται στο πασίγνωστο φάρμακο Viagra για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας, χωρίς όμως αυτή να αναγράφεται πουθενά στην ετικέτα του προϊόντος.



Η παρασκευάστρια εταιρεία JXK Enterprises προχώρησε σε εθελοντική ανάκληση της επίμαχης παρτίδας με κωδικό Lot BB21125, η οποία κυκλοφορούσε σε ατομικές συσκευασίες των 22 γραμμαρίων με ημερομηνία λήξης τον Φεβρουάριο του 2026. Το συγκεκριμένο σκεύασμα διαφημιζόταν στο διαδίκτυο ως ένα προϊόν «μέγιστης και ταχείας δράσης» που υπόσχεται τόνωση της λίμπιντο και της σεξουαλικής απόδοσης, προσελκύοντας χιλιάδες αγοραστές σε εθνικό επίπεδο.



Σύμφωνα με τον FDA, η παρουσία κρυφών φαρμακευτικών ουσιών σε τέτοια σκευάσματα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Η σιλδεναφίλη μπορεί να αλληλεπιδράσει αρνητικά με τα νιτρώδη άλατα που περιέχονται σε κοινά καρδιολογικά φάρμακα, προκαλώντας μια απότομη και δυνητικά θανατηφόρα πτώση της αρτηριακής πίεσης.



Οι άνθρωποι που πάσχουν από διαβήτη, υπέρταση, υψηλή χοληστερίνη ή καρδιακές παθήσεις διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη μάρκα μπαίνει στο στόχαστρο των Αρχών, καθώς πρόσφατα είχε ανακληθεί και το αντίστοιχο σοκολατένιο σιρόπι της για τον ίδιο ακριβώς λόγο.



Παρά τους προφανείς κινδύνους της ανεξέλεγκτης χρήσης, επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η σιλδεναφίλη, όταν λαμβάνεται με σωστή ιατρική παρακολούθηση, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού, να βοηθήσει στην προστασία από το Αλτσχάιμερ, ακόμη και να προσφέρει ανακούφιση από τα συμπτώματα του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου, σύμφωνα με την New York Post.