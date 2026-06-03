Σε πέντε διαφορετικά επίπεδα, συνολικής έκτασης δυόμισι στρεμμάτων, εκτεινόταν η τεράστια φυτεία κάνναβης που εντόπισε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών σε εξαιρετικά δύσβατη δασική περιοχή στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας. Τα ειδικά διαμορφωμένα επίπεδα, έκτασης 500 τετραγωνικών μέτρων το καθένα, επικοινωνούσαν μεταξύ τους με αυτοσχέδια μονοπάτια, ενώ στα τρία ανώτερα επίπεδα είχαν στηθεί νάιλον θερμοκήπια, υποστηριζόμενα από κορμούς δέντρων.

Του ανταποκριτή μας από το Lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Συνολικά εκριζώθηκαν 1.383 δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων άγγιζε τα 160 εκατοστά, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η συγκομιδή θα απέδιδε τουλάχιστον 691 κιλά ακατέργαστης κάνναβης (περίπου 500 γραμμάρια ανά φυτό). Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης από τη διοχέτευση των ναρκωτικών στην αγορά υπολογίζεται από 1.382.000 έως και 2.073.000 ευρώ.

Η επιχείρηση της ΕΚΑΜ και η καταδίωξη στο δάσος

Για τη διάλυση του κυκλώματος οργανώθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιουνίου 2026, με τη συμμετοχή της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ Πατρών και Λαμίας, καθώς και της Διμοιρίας Υποστήριξης Αχαΐας. Κατά την έφοδο συνελήφθη εντός της καλλιέργειας ένας αλλοδαπός άνδρας, μέλος της οργάνωσης, ενώ τουλάχιστον δύο συνεργοί του κατάφεραν να διαφύγουν, εκμεταλλευόμενοι την πυκνή βλάστηση και το ανάγλυφο του εδάφους.

Στην κατοχή του συλληφθέντος βρέθηκαν 400 ευρώ, 11.700 λεκ Αλβανίας και ένα κινητό τηλέφωνο. Οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας με δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και διακίνηση ναρκωτικών υπό τη μορφή καλλιέργειας.

Αυτόνομο δίκτυο 4 χιλιομέτρων και υποδομές διαβίωσης

Η υποδομή που είχε αναπτυχθεί στα Καμένα Βούρλα διέθετε πλήρη αυτονομία, καθώς το πότισμα των φυτών γινόταν μέσω υπέργειου και υπόγειου δικτύου σωλήνων συνολικού μήκους 4 χιλιομέτρων. Το νερό αντλούνταν από γειτονικό ρέμα χαράδρας και αποθηκευόταν σε δύο αυτοσχέδιες δεξαμενές, χωρητικότητας 3 τόνων η καθεμία, φτιαγμένες από κορμούς και νάιλον.

Σε μικρή απόσταση από τα δενδρύλλια εντοπίστηκε ένα παράπηγμα που χρησίμευε ως κουζίνα, εφοδιασμένο με μεγάλες ποσότητες τροφίμων, εμφιαλωμένα νερά, σκεύη και φιάλες υγραερίου. Παράλληλα, βρέθηκαν τέσσερις σκηνές διαμονής με πράσινο πανί παραλλαγής, οι οποίες διέθεταν στρώματα, υπνόσακους, κλινοσκεπάσματα και ρούχα. Στον χώρο υπήρχαν επίσης διάσπαρτα γεωργικά εργαλεία, αξίνες, φτυάρια, καθώς και συσκευασίες με εξειδικευμένα λιπάσματα και φυτοφάρμακα.