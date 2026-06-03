Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος, μιλώντας την Τετάρτη 03/06 στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα», αναφέρθηκε στον ρόλο και τη φυσιογνωμία του κόμματος στο πολιτικό σκηνικό.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι στόχος είναι η διαμόρφωση ενός πολιτικού φορέα με διάρκεια και ουσιαστική παρουσία στη δημόσια ζωή, ο οποίος θα έχει σταθερή επιρροή στην ελληνική πολιτική σκηνή, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα.

«Θέλουμε να είμαστε ένα κόμμα με μακρά διάρκεια, με μια σημαντική φωνή, η οποία πρέπει να βρίσκεται στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, με ένα πρόγραμμα που αντιμετωπίζει τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα του κόσμου αλλά και τα μεγάλα δομικά προβλήματα», τόνισε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσακαλώτος δήλωσε: «Κατ’ αρχάς δεν είναι συμπαράταξη. Δεν κάνεις συμπαράταξη με τον εαυτό σου. Αν θέλεις να ενώσεις τους τρεις χώρους, την οικολογία, τη σοσιαλδημοκρατία και τη ριζοσπαστική αριστερά, κάθεσαι με τους ανθρώπους που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, τις συλλογικότητες και συζητάς. Αυτό δεν το κάνει.»

«Αν ο κύριος Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτές τις προτάσεις στο τραπέζι αυτές τις πρωτοβουλίες, ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς ως ΜέΡΑ25 και να καθίσουμε στο τραπέζι, να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνουν για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάξουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτό δεν θα το απέρριπτα εγώ, αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.

Για την κατάσταση στη Νέα Αριστερά, σημείωσε ότι «οι σύντροφοί μου που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά, πρέπει να απαντήσουν σε μια αντίφαση: Φεύγουν από ένα κόμμα επειδή, όπως λένε, υποστηρίζουν το λαϊκό μέτωπο και τις συμμαχίες και πάνε σε ένα κόμμα που λέει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε το λαϊκό μέτωπο, ούτε οι συμμαχίες» και πρόσθεσε: «Εγώ θα ήθελα να συμμαχήσει η Νέα Αριστερά με οποιοδήποτε κόμμα στο αριστερό πολιτικό ημισφαίριο ενδιαφέρεται για μια αριστερή φωνή που θα λέει διαφορετικά πράγματα και όχι επειδή θέλω μια αριστερή ταυτότητα. Εγώ απλώς πιστεύω -και σαν οικονομολόγος- ότι με 3-5% δαπάνες του ΑΕΠ στα εξοπλιστικά, δεν θα έχουμε κοινωνικό κράτος.»

«Τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ απλώς δεν την καταλαβαίνω», σημείωσε επίσης ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. «Δηλαδή καταλαβαίνω τον κύριο Τσίπρα, καταλαβαίνω το ΚΚΕ, καταλαβαίνω το ΜέΡΑ25 με όλες τις διαφωνίες μου, αλλά δεν καταλαβαίνω πως ο κύριος Ανδρουλάκης θεώρησε ότι θα μπορέσει να κερδίσει τις εκλογές με μία ψήφο διαφορά. Και αντί τότε που ήταν πάνω από τα άλλα κόμματα, να κάνει συμμαχίες, αποφάσισε να έχει αυτή την καταστροφική γραμμή.»

Τέλος, σημείωσε: «Το θέμα είναι αν ο κόσμος θέλει πολιτικούς που λένε πράγματα για να μπουν στη Βουλή και να γίνουν πρωθυπουργοί ή αν θέλει να έχει πολιτικούς που λένε τα πράγματα που θεωρούν ότι πρέπει να ειπωθούν για να πάει μπροστά η χώρα».