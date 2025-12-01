Για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, τονίζοντας πως ο ίδιος δεν σκοπεύει να παρευρεθεί στην παρουσίαση του βιβλίου την Τετάρτη στο «Παλλάς».

«Προσωπικά δεν θεωρώ ότι με αδικεί το βιβλίο, δεν είμαι εκνευρισμένος ή θυμωμένος με όσα αναφέρει για μένα. Είχε τη δική του ανάγκη για προσωπικό απολογισμό. Έχουν ακουστεί άλλωστε πολλά: ότι καταστρέψαμε εμείς τη χώρα, ότι ήταν μια χαρά το 2015 και ο άνθρωπος ήθελε να πει τη δική του αλήθεια. Νομίζω σε πολλά από αυτά έχει δίκιο, βλέπω ένα βιβλίο με ροή που διαβάζεται εύκολα. Έχω διαβάσει το μισό προσεκτικά και από το άλλο έχω δει κομμάτια, είναι και 700 σελίδες. Θεωρώ ότι οι διαφορές μας είναι πολιτικές, δεν θα του βγει το κεντρώο κόμμα», ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Όπως ξέρετε, δεν είμαι υπέρ των αρχηγικών κομμάτων. Αν με ρωτάτε για το βιβλίο, θα σας έλεγα είναι πολύ πιο σαφές μέχρι το 2019 και πολύ πιο αδύναμο την περίοδο 2019-2023», σημείωσε.

«Αν δεν κάνεις ανασκόπηση για το τι πήγε στραβά και ως αντιπολίτευση έπεσες από το 31% στο 18%, είναι πρόβλημα. Ότι αυτό ήταν μια χαοτική πολυφωνία όπως λέει, εγώ δεν το ακούω και πολύ», πρόσθεσε.

«Αυτό που κάνει ο Ανδρουλάκης είναι lose-lose»

Σχολιάζοντας τον χώρο της κεντροαριστεράς, ο κ. Τσακαλώτος υπογράμμισε ότι «έχουμε προσωποπαγή κόμματα που δεν βοηθούν, όπως του κ. Βαρουφάκη, της κ. Κωνσταντοπούλου και τώρα ίσως του κ. Τσίπρα».

«Έχουμε τον κ. Ανδρουλάκη όπου αυτό που κάνει μου φαίνεται για lose-lose. Εγώ δεν θα πάω στην παρουσίαση την Τετάρτη ούτε με βλέπω να είμαι σε αυτό το νέο σχήμα. Ο κ. Τσίπρας μπορεί να κουράζεται με τις κουβέντες. Έχω την ανάλυση ότι βρισκόμαστε σε μια από αυτές τις περιόδους του καπιταλισμού όπου δεν μπορείς να γυρίσεις σε προηγούμενα status quo», σχολίασε.

«Θεωρώ ότι ο κ. Τσίπρας πολιτικά δεν έχει καταλάβει πόσες μεγάλες ριζικές αλλαγές πρέπει να γίνουν. Πρέπει να ξέρεις πού θες να πας την οικονομία σε 10 χρόνια. Το κόμμα μου λέει ότι πρέπει να συζητούμε αριστερότερα ή δεξιότερα για τα 3-4 πράγματα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά», κατέληξε ο κ. Τσακαλώτος.