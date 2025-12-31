Στις αρχές του 1822, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη επαναστατικό αναβρασμό, οι επαναστατημένοι Έλληνες επιχειρούν ένα καθοριστικό βήμα πέρα από τα πεδία των μαχών. Στην Επίδαυρο, οι αντιπρόσωποι των εξεγερμένων περιοχών κηρύσσουν επίσημα την πολιτική ύπαρξη και ανεξαρτησία της Ελλάδος και ψηφίζουν το πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα. Για πρώτη φορά μετά από αιώνες οθωμανικής κυριαρχίας, η Επανάσταση αποκτά θεσμική μορφή και σαφή κρατική φιλοδοξία.

Η Α’ Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου δεν είναι ένα απλό επαναστατικό σώμα. Αποτελεί τη συνειδητή δήλωση ότι ο Αγώνας δεν είναι πρόσκαιρη εξέγερση, αλλά οργανωμένος εθνικός αγώνας με πολιτικό σχέδιο, κανόνες και στόχο τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους.

Το «Προσωρινόν Πολίτευμα» και το ευρωπαϊκό μήνυμα

Το Σύνταγμα που ψηφίζεται, γνωστό ως «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος» ή «Νόμος της Επιδαύρου», αντλεί έμπνευση από τον ευρωπαϊκό Διαφωτισμό και τα φιλελεύθερα συντάγματα της εποχής. Κατοχυρώνει τη λαϊκή κυριαρχία, προβλέπει διάκριση των εξουσιών και θέτει τις βάσεις ενός οργανωμένου πολιτικού συστήματος με νομοθετικό και εκτελεστικό σώμα.

Πέρα από την εσωτερική οργάνωση, το Σύνταγμα απευθύνεται και προς την Ευρώπη, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι Έλληνες διεκδικούν διεθνή αναγνώριση ως πολιτικά οργανωμένο έθνος και όχι απλώς συμπάθεια για μια αιματηρή εξέγερση.

Η Συνέλευση πραγματοποιείται σε κλίμα έντονων εσωτερικών αντιθέσεων. Προεστοί, οπλαρχηγοί, Φαναριώτες και νησιώτες προσπαθούν να συνυπάρξουν σε ένα κοινό θεσμικό πλαίσιο, συχνά με συγκρουόμενα συμφέροντα. Το «Προσωρινόν Πολίτευμα» δεν εξαλείφει τις αντιπαραθέσεις, λειτουργεί όμως ως κοινό σημείο αναφοράς και θεμέλιο της ελληνικής συνταγματικής παράδοσης.

Η γαλανόλευκη ως σύμβολο κράτους

Στο ίδιο πλαίσιο κρατικής συγκρότησης, καθιερώνεται και η γαλανόλευκη ως εθνικό σύμβολο του νέου κράτους. Αν και από το 1821 κυκλοφορούν διάφορες σημαίες με γαλανό και λευκό, στην Επίδαυρο γίνεται το αποφασιστικό βήμα: η σημαία παύει να είναι απλώς πολεμικό λάβαρο και αποκτά χαρακτήρα κρατικού εμβλήματος.

Η γαλανόλευκη συνοδεύει τα συνταγματικά κείμενα και τις αποφάσεις της Συνέλευσης, λειτουργώντας ως ορατή έκφραση της πολιτικής φιλοδοξίας της Επανάστασης και σύμβολο ελευθερίας, ανεξαρτησίας και κοινής εθνικής ταυτότητας.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

45 π.Χ.: Το Ιουλιανό ημερολόγιο τίθεται σε ισχύ στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ορίζοντας την 1η Ιανουαρίου ως νέα ημερομηνία έναρξης του έτους.

1788: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο των Times του Λονδίνου.

1801: Με την έναρξη ισχύος των Πράξεων Ένωσης ολοκληρώνεται η νομοθετική ένωση του Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και του Βασιλείου της Ιρλανδίας, σχηματίζοντας το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Η νέα πολιτική οντότητα συγκεντρώνει την εξουσία στο Λονδίνο, καταργεί το ιρλανδικό κοινοβούλιο και ενσωματώνει Ιρλανδούς βουλευτές στο Γουεστμίνστερ, αλλά αφήνει άλυτα τα ζητήματα εθνικής αυτοδιάθεσης και θρησκευτικών διακρίσεων, τα οποία θα τροφοδοτήσουν για περισσότερο από έναν αιώνα τις εντάσεις ανάμεσα σε Βρετανούς και Ιρλανδούς.

1822: Η Α’ Εθνική Συνέλευση των επαναστατημένων Ελλήνων στην Επίδαυρο κηρύσσει επίσημα την πολιτική ύπαρξη και ανεξαρτησία της Ελλάδος και ψηφίζει το πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα, γνωστό ως «Προσωρινόν Πολίτευμα» ή «Νόμος της Επιδαύρου». Με το κείμενο αυτό επιχειρείται να οργανωθεί θεσμικά το επαναστατημένο έθνος, να καθοριστούν τα όργανα εξουσίας και να δοθεί διεθνώς το μήνυμα ότι δεν πρόκειται απλώς για στάση, αλλά για οργανωμένο εθνικό αγώνα. Την ίδια στιγμή, η γαλανόλευκη καθιερώνεται ως επίσημη σημαία του νέου κράτους, αποκτώντας από νωρίς τον συμβολικό ρόλο του εμβλήματος της ελευθερίας και της εθνικής ταυτότητας.

1863: Ο Αβραάμ Λίνκολν υπογράφει τη Διακήρυξη Χειραφέτησης, απελευθερώνοντας τους σκλάβους στις Συνομόσπονδες Πολιτείες.

1915: Η ασπιρίνη κυκλοφορεί σε μορφή ταμπλέτας.

1942: Αντιπρόσωποι 26 κρατών που μάχονται τον Άξονα, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπογράφουν στην Ουάσινγκτον τη «Δήλωση των Ηνωμένων Εθνών», κάνοντας το πρώτο βήμα για την ίδρυση του ΟΗΕ.

1958: Τίθεται σε ισχύ η συνθήκη της Ρώμης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), που είχε υπογραφεί από 6 κράτη (Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία) το Μάρτιο του 1957.

1966: Στο πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά του, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αναφέρει: «Ο κομμουνισμός αποτελεί μίασμα, γεννηθέν έξω της Ελλάδος, εμπνεόμενον και κινούμενον έξωθεν. Ηθική του είναι το ψεύδος και η προδοσία. Μολύνει και καθιστά ανύποπτον εχθρόν της πατρίδος πάντα ερχόμενον εις επαφήν με αυτόν, άτομον ή ομάδα, πάντα καλόν Ελληνα, μή διαβλέποντα τον κίνδυνον…». Προκαλούνται έντονες αντιδράσεις.

1966: Τίθεται σε ισχύ στις ΗΠΑ νόμος που επιβάλει την αναγραφή της ένδειξης «Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία» στα πακέτα των τσιγάρων.

1972: Υιοθετείται η παγκόσμια ώρα (UTC).

1981: Η Ελλάδα γίνεται το 10ο μέλος της ΕΟΚ.

1983: Ο πρόγονος του διαδικτύου, Arpanet, αλλάζει επισήμως πρωτόκολλο επικοινωνίας και μετατρέπεται σε παγκόσμιο ιστό (Internet).

1987: Τίθεται σε ισχύ στην Ελλάδα ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), στο πλαίσιο της προσαρμογής της χώρας στα ευρωπαϊκά φορολογικά πρότυπα και της αντικατάστασης παλαιότερων έμμεσων φόρων. Η επιβολή του συνοδεύεται από αισθητή αύξηση των τιμών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και προκαλεί έντονες αντιδράσεις από καταναλωτές και επαγγελματίες, που βλέπουν το κόστος ζωής να ανεβαίνει απότομα.

2001: Η Ελλάδα εντάσσεται στη ζώνη του Ευρώ. Η ισοτιμία καθορίζεται σε 1 ευρώ για 1 ECU (1 ευρώ = 340,750 δραχμές).

2002: Το ευρώ αντικαθιστά τη δραχμή και τα εθνικά νομίσματα άλλων 11 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης λαμβάνει το πρώτο χαρτονόμισμα, σε ειδική εκδήλωση στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2017: Τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη: 39 άτομα σκοτώνονται και 70 τραυματίζονται σε επίθεση σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς.

Γεννήσεις

1895 – Τζέι Έντγκαρ Χούβερ (J. Edgar Hoover), Αμερικανός αξιωματούχος και πρώτος διευθυντής του FBI, που διαμόρφωσε καθοριστικά τη λειτουργία και την ισχύ του οργανισμού. Υπηρέτησε επί σχεδόν μισό αιώνα, εισάγοντας σύγχρονες μεθόδους εγκληματολογίας και δημιουργώντας ένα ισχυρό ομοσπονδιακό δίκτυο ασφαλείας. Η μακρόχρονη θητεία του συνοδεύτηκε από τεράστια επιρροή αλλά και έντονες επικρίσεις για κατάχρηση εξουσίας και πολιτικές παρεμβάσεις.

1897 – Γεωργία Βασιλειάδου, Ελληνίδα ηθοποιός, εμβληματική φιγούρα του ελληνικού κινηματογράφου και μία από τις πιο αγαπητές μορφές της λαϊκής κωμωδίας. Καθιερώθηκε με τον αυτοσαρκασμό, το ιδιαίτερο παρουσιαστικό και το αιχμηρό χιούμορ της, ανατρέποντας τα στερεότυπα της πρωταγωνίστριας. Οι ρόλοι της σε κλασικές ταινίες άφησαν διαχρονικό αποτύπωμα, κάνοντάς τη σύμβολο της αυθεντικής κωμικής έκφρασης στο ελληνικό σινεμά.

1904 – Βασίλης Αυλωνίτης, Έλληνας ηθοποιός, από τους κορυφαίους εκπροσώπους του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου. Ξεχώρισε στη χρυσή εποχή του σινεμά με κωμικούς ρόλους γεμάτους ανθρωπιά, ειρωνεία και λαϊκή σοφία, δημιουργώντας χαρακτήρες που έμειναν αξέχαστοι. Η χαρακτηριστική εκφορά λόγου και η σκηνική του φυσικότητα τον καθιέρωσαν ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπημένες μορφές της ελληνικής κωμωδίας.

1912 – Νικηφόρος Βρεττάκος, Έλληνας ποιητής και συγγραφέας, από τις πιο λυρικές φωνές της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Το έργο του διακρίνεται για τον ανθρωπισμό, την πνευματικότητα και τον βαθύ σεβασμό προς τη φύση και τον άνθρωπο. Με ποίηση που υμνεί την ειρήνη, την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, κατέλαβε ξεχωριστή θέση στη γενιά του ’30 και επηρέασε καθοριστικά τη μεταπολεμική ελληνική γραμματεία.

1959 – Παναγιώτης Γιαννάκης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής, από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού μπάσκετ. Ως αρχηγός της Εθνικής ομάδας οδήγησε την Ελλάδα στην ιστορική κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ 1987, αλλάζοντας για πάντα τη σχέση της χώρας με το άθλημα. Ξεχώρισε για το πάθος, την ηγετική του φυσιογνωμία και την ένταση στο παιχνίδι, ενώ συνέχισε την πορεία του με επιτυχία και ως προπονητής.

1956 – Κριστίν Λαγκάρντ (Christine Lagarde), Γαλλίδα πολιτικός και οικονομολόγος, από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και αργότερα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η πορεία της συνδέθηκε με κρίσιμες περιόδους οικονομικών αναταράξεων, διαχειριζόμενη ζητήματα χρέους, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και νομισματικής πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο.

1957 – Ευάγγελος Βενιζέλος, Έλληνας πολιτικός και συνταγματολόγος, με μακρά και πολυσχιδή παρουσία στη δημόσια ζωή. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια, ιδίως την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, ανέπτυξε σημαντικό ακαδημαϊκό έργο στη νομική επιστήμη, με έμφαση στο Συνταγματικό Δίκαιο, επηρεάζοντας τον δημόσιο διάλογο για τους θεσμούς, τη δημοκρατία και τη διακυβέρνηση.

Θάνατοι

379 – Μέγας Βασίλειος, Έλληνας χριστιανός θεολόγος και επίσκοπος Καισαρείας, από τις σημαντικότερες μορφές του πρώιμου χριστιανισμού. Υπήρξε ένας από τους Τρεις Ιεράρχες και καθοριστικός διαμορφωτής της ορθόδοξης θεολογίας, με βαθιά επίδραση στο δόγμα και την εκκλησιαστική οργάνωση. Το φιλανθρωπικό του έργο, με κορυφαίο παράδειγμα τη «Βασιλειάδα», ανέδειξε την κοινωνική διάσταση της Εκκλησίας και τη σύνδεσή της με την έμπρακτη αλληλεγγύη.

Βασίλειος, Βασιλεία, Βασιλικός, Βασιλική, Εμμέλεια, Τηλέμαχος, Τηλεμαχία

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Ημέρα Κοινού Κτήματος

Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης