Σοκ προκαλεί η υπόθεση καταγγελόμενου ομαδικού βιασμού στα Χανιά μιας 17χρονης από 5 άνδρες, μεταξύ αυτών και δύο ανηλίκων.

Ειδικότερα, δύο κορίτσια, μία Βουλγάρα 16 χρόνων και μια Ελληνίδα 17 χρόνων, κατήγγειλαν ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης 12 Μαρτίου, βρέθηκαν μαζί με 6 άνδρες αρχικά σε ένα κατάλυμα και μετά σε ένα δωμάτιο.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Η Βουλγάρα ανέφερε ότι έκανε με τη θέλησή της σεξ με έναν από αυτούς, υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Η Ελληνίδα όμως κατήγγειλε ότι χωρίς τη θέλησή της, 5 από τους άνδρες τη βίασαν. Πρόκειται για έναν ανήλικο Βούλγαρο 15 χρόνων, έναν 18χρονο Βούλγαρο, έναν 17χρονο Έλληνα που βιντεοσκοπούσε τα δρώμενα, έναν 21χρονο Έλληνα και έναν ακόμα Έλληνα 27 χρόνων.

Επιπλέον, υπήρξε και άλλος ένας 21χρονος Έλληνας, ο οποίος δεν συμμετείχε στον βιασμό, αλλά με χειρονομίες προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια.

Η αστυνομία στα Χανιά βρήκε τους φερόμενους δράστες καθώς και το κινητό με τα καταγεγραμμένα βίντεο.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 10 ατόμων, των ανδρών που αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς και της ανήλικης 16χρονης Βουλγάρας για ναρκωτικά.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και 3 μητέρες για παραμέληση ανηλίκου, συγκεκριμένα 2 Βουλγάρες, η μία 47 χρόνων και η άλλη 46 χρόνων και μία Αλβανίδα 59 χρόνων.

Τα αδικήματα που βαραίνουν κατά περίπτωση είναι βιασμός με απειλή, σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας, γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση παθόντος, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πορνογραφία ανηλίκων, κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, παραβίαση τηλεφωνικών συνομιλιών και νόμου περί ναρκωτικών.