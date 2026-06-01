Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ανέφερε ότι είχε «ιδιαίτερα παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία» με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία – όπως υποστήριξε – συμφωνήθηκε ότι δεν θα σταλούν στρατεύματα στη Βηρυτό και ότι τυχόν δυνάμεις που κατευθύνονταν προς την πόλη έχουν ήδη επιστρέψει.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι είχε επίσης επικοινωνία, μέσω «υψηλόβαθμων εκπροσώπων», με τη Χεζμπολάχ, με την οποία – σύμφωνα πάντα με την ανάρτησή του – συμφωνήθηκε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, με το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να δεσμεύονται ότι δεν θα εξαπολύσουν επιθέσεις ο ένας εναντίον του άλλου.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Είχα μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπίμπι Νετανιάχου, και δεν θα σταλούν στρατεύματα στη Βηρυτό, ενώ όσα βρίσκονταν καθ’ οδόν έχουν ήδη επιστρέψει πίσω. Παράλληλα, μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, είχα μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, και συμφωνήθηκε ότι θα σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες — το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και εκείνοι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».