Η Εθνική μας ομάδα μπορεί να μην κατάφερε να προκριθεί στο προσεχές Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικό, ωστόσο έντονη θα είναι η παρουσία ποδοσφαιριστών από το ελληνικό πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, δώδεκα ποδοσφαιριστές από την Super League θα δώσουν το παρών στην μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Από τον Ολυμπιακό στο Μουντιάλ θα βρίσκονται οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί με το Μαρόκο και ο Μεχντί Ταρέμι με το Ιράν.

Από τον Παναθηναϊκό θα βρεθεί στο Μουντιάλ ο Φακούντο Πελίστρι με την Ουρουγουάη και ο Αλμπάν Λαφόν με την Ακτή Ελεφαντοστού.

Από την ΑΕΚ θα δώσουν το παρών ο Ορμπελίν Πινέδα με το Μεξικό και ο Φραντζί Πιερό με την Αϊτή, ενώ ο ΠΑΟΚ θα έχει τον Χόρχε Σάντσες με το Μεξικό.

Από την ομάδα της Κηφισιάς θα αγωνιστούν οι Ραμίρεζ με το Εκουαδόρ και ο Αντόνισε με το Κουρασάο, ενώ από την ΑΕΛ θα παίξουν οι Κακουτά και Μπατουμπινσικά με το Κονγκό. Τέλος, ο Ατρόμητος θα εκπροσωπηθεί με τον Μουτουσαμί επίσης με το Κονγκό.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα βρεθούν στο Μουντιάλ 2026:

Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός, Μαρόκο)

Μεχντί Ταρέμι (Ολυμπιακός, Ιράν)

Αλμπάν Λαφόν (Παναθηναϊκός, Ακτή Ελεφαντοστού)

Φακούντο Πελίστρι (Παναθηναϊκός, Ουρουγουάη)

Ορμπελίν Πινέδα (ΑΕΚ, Μεξικό)

Φρανζί Πιερό (ΑΕΚ, Αϊτή)

Χόρχε Σάντσες (ΠΑΟΚ, Μεξικό)

Μόισες Ραμίρεζ (Κηφισιά, Εκουαδόρ)

Τζέρεμι Αντόνισε (Κηφισιά, Κουρασάο)

Σάμουελ Μουτουσαμί (Ατρόμητος, Κονγκό)

Ντίλαν Μπατουμπινσικά (ΑΕΛ, Κονγκό)

Τζερεμί Κακουτά (ΑΕΛ, Κονγκό)