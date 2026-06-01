Ένα νέο και ιδιαίτερα σοβαρό μέτωπο ανοίγει για την OpenAI, καθώς η Φλόριντα έγινε η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που καταθέτει αγωγή εναντίον της εταιρείας και προσωπικά κατά του διευθύνοντος συμβούλου της, Σαμ Όλτμαν, βάζοντας στο επίκεντρο την ασφάλεια του ChatGPT.

Η αγωγή κατατέθηκε τη Δευτέρα από τον γενικό εισαγγελέα της Φλόριντα, Τζέιμς Ούτμαϊερ, ο οποίος κατηγορεί την εταιρεία ότι κυκλοφόρησε ένα προϊόν γνωρίζοντας ότι ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τους χρήστες, χωρίς – όπως υποστηρίζει – να έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Στη δικογραφία των 83 σελίδων, η πολιτεία υποστηρίζει ότι το ChatGPT έχει συνδεθεί με επικίνδυνες συμπεριφορές, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να έχει βοηθήσει χρήστες να αναζητήσουν πληροφορίες για βίαιες ενέργειες ή να έχει ενισχύσει αυτοκαταστροφικές σκέψεις. Παράλληλα, η αγωγή αναφέρει ότι το chatbot μπορεί να δημιουργήσει σχέσεις εξάρτησης, ειδικά σε νεαρότερες ηλικίες, επειδή συχνά δίνει την αίσθηση μιας ανθρώπινης και συναισθηματικής επικοινωνίας.

Οι κατηγορίες για «κούρσα κέρδους»

Σύμφωνα με τη Φλόριντα, πίσω από αυτές τις πρακτικές βρίσκεται η προσπάθεια της OpenAI να κυριαρχήσει στην παγκόσμια αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην αγωγή υποστηρίζεται ότι η εταιρεία έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στην ταχεία ανάπτυξη και την εμπορική επέκταση του ChatGPT, παρά στην αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων.

Η πολιτεία ζητά από το δικαστήριο να παρέμβει για την προστασία των πολιτών της, ενώ επιχειρεί να αποδώσει ευθύνες όχι μόνο στην εταιρεία αλλά και προσωπικά στον Σαμ Όλτμαν.

Η σύνδεση με την επίθεση στο Florida State University

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη έρευνας για το αν το ChatGPT χρησιμοποιήθηκε πριν από τη φονική επίθεση στο Florida State University.

Ο γενικός εισαγγελέας είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο ότι εξετάζεται κατά πόσο ο δράστης χρησιμοποίησε το chatbot για να οργανώσει την επίθεση, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Παράλληλα, οικογένεια ενός από τα θύματα έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά της OpenAI, υποστηρίζοντας ότι ο δράστης αξιοποίησε το ChatGPT για να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με μαζικές επιθέσεις και πιθανούς στόχους.

Αυξάνεται η πίεση στις εταιρείες AI

Η υπόθεση της Φλόριντα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα πίεσης προς τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές εκφράζουν όλο και μεγαλύτερες ανησυχίες για το πώς τα chatbot επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία των χρηστών.

Μέχρι στιγμής, η OpenAI δεν έχει σχολιάσει τη νέα αγωγή. Σε προηγούμενες περιπτώσεις, πάντως, έχει υποστηρίξει ότι ενισχύει συνεχώς τα μέτρα ασφαλείας και ότι τα συστήματά της έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποτρέπουν αιτήματα που σχετίζονται με βία ή άλλες επικίνδυνες ενέργειες.