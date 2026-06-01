Στο ευρωπαϊκό αμυντικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE εντάχθηκε και η Κύπρος, που έγινε το έκτο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφει για τη συμμετοχή του σε αυτό.
Την υπογραφή και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της δανειακής συμφωνίας του προγράμματος SAFE ύψους €1,18 δισ. με την Κύπρο ανακοίνωσε ο Επίτροπος Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους το μεσημέρι της Δευτέρας.
Σε ανάρτησή του, ο Επίτροπος Κουμπίλιους υπογράφει από πλευράς της Κομισιόν τη δανειακή συμφωνία, από κοινού με τον Επίτροπο Προϋπολογισμού, Πιότρ Σεραφίν.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, για την Κύπρο τη σύμβαση υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, καθώς και η Προϊστάμενη του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Χρυσαυγή Χρυσοστόμου-Λαπαθιώτη.
Η ανάρτηση του Άντριους Κουμπίλιους
«Άλλο ένα κράτος-μέλος σε σταθερή πορεία προς την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας. Η Κύπρος είναι ήδη η 6η χώρα που υπογράφει συμφωνία SAFE. Πολύ σύντομα, η στήριξη της ΕΕ θα αρχίσει να φτάνει στις ένοπλες δυνάμεις και τη βιομηχανία της Κύπρου».
No time to wait!— Andrius Kubilius (@KubiliusA) June 1, 2026
One more country on the firm trajectory to increase European defence readiness!
Cyprus 🇨🇾 is already the 6th country to sign a SAFE agreement. Very soon EU support will start reaching Cyprus' military and industry. pic.twitter.com/gaVkz26OCZ