Η Τεχεράνη εμφανίζεται να βάζει φρένο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, συνδέοντας ευθέως την πορεία των διαπραγματεύσεων με την κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιρανικού πρακτορείου Tasnim και δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων, η ιρανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες όσο συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο και παραμένει ανοιχτό το μέτωπο στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Tasnim, η απόφαση ελήφθη εξαιτίας «των εγκλημάτων που το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει στον Λίβανο και των παραβιάσεων σε όλα τα μέτωπα της εκεχειρίας» της 8ης Απριλίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

«Η ιρανική διαπραγματευτική ομάδα διέκοψε κατά συνέπεια τον διάλογο και τις ανταλλαγές κειμένων μέσω των μεσολαβητών», διευκρινίζει το Tasnim.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για αντιφατικά μηνύματα από την Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές θέσεις, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στο πεδίο, δυσκολεύουν τη διπλωματική διαδικασία. Παράλληλα, η Τεχεράνη επιμένει ότι η ασφάλεια στον Λίβανο αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε ουσιαστική πρόοδο στις επαφές με τις ΗΠΑ.

Οι εξελίξεις έρχονται την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ, με τις διεθνείς προσπάθειες για αποκλιμάκωση να παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, «λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας στον Λίβανο από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και των επιθέσεων εναντίον των πόλεων και των πολιτών μας» όπως δήλωσε.