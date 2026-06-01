Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Μάλτα το πρωί της Δευτέρας (01/06) με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν ελαφρά.
Το ωστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που τραντάχτηκαν κτήρια σε όλη την περιοχή, ενώ έσπασαν τα τζάμια. Την ώρα της έκρηξης το εργοστάσιο ήταν άδειο, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, η οποία ακούστηκε πολλά χιλιόμετρα μακριά.
No it’s not wartime in Malta but a fireworks factory explosion. I’m told the blast was heard all over the island. There must be casualties. pic.twitter.com/nkPU0mZTwZ— Philip Micallef ❤️🖤❤️🖤❤️🖤 (@MicallefPhilip) June 1, 2026
Αγρότες και κτηνοτρόφοι ανέφεραν ότι κατέρρευσαν οι υποδομές τους και πέθαναν πολλά ζώα, ανάμεσά τους πολλές αγελάδες και κουνέλια.
Η αστυνομία, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Μάλτας και το ιατρικό προσωπικό παραμένουν στον τόπο του συμβάντος για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της περιοχής, ενώ το κοινό καλείται να την αποφύγει.
Europe- #Explosion at the Ta’ Lourdes fireworks factory in Magħtab in #Malta at around 6:36 local time today on June 1st 2026— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) June 1, 2026
Residential buildings, cars, and other structures in the vicinity of the plant were damaged.
There have been no reports of casualties yet pic.twitter.com/1SAteyo4MY