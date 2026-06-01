Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Μάλτα το πρωί της Δευτέρας (01/06) με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν ελαφρά.

Το ωστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που τραντάχτηκαν κτήρια σε όλη την περιοχή, ενώ έσπασαν τα τζάμια. Την ώρα της έκρηξης το εργοστάσιο ήταν άδειο, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, η οποία ακούστηκε πολλά χιλιόμετρα μακριά.

No it’s not wartime in Malta but a fireworks factory explosion. I’m told the blast was heard all over the island. There must be casualties. pic.twitter.com/nkPU0mZTwZ — Philip Micallef ❤️🖤❤️🖤❤️🖤 (@MicallefPhilip) June 1, 2026

Αγρότες και κτηνοτρόφοι ανέφεραν ότι κατέρρευσαν οι υποδομές τους και πέθαναν πολλά ζώα, ανάμεσά τους πολλές αγελάδες και κουνέλια.

Η αστυνομία, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Μάλτας και το ιατρικό προσωπικό παραμένουν στον τόπο του συμβάντος για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της περιοχής, ενώ το κοινό καλείται να την αποφύγει.