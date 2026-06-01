Βελτιωμένη είναι πλέον η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο 61ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, ενώ έχει αποκατασταθεί και η κυκλοφορία του Προαστιακού, η οποία είχε διακοπεί προσωρινά λόγω του περιστατικού.

Σε ανακοίνωσή της, η Hellenic Train γνωστοποίησε ότι στις 18:17, έπειτα από ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής, αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άγιοι Θεόδωροι – Κόρινθος.

Ωστόσο, καταγράφονται καθυστερήσεις σε ορισμένα δρομολόγια. Συγκεκριμένα, η αμαξοστοιχία 1322 (Πειραιάς – Κιάτο) αναχώρησε από τον σταθμό των Αγίων Θεοδώρων με καθυστέρηση 50 λεπτών, η αμαξοστοιχία 1325 (Κιάτο – Πειραιάς) από τον σταθμό Κορίνθου με καθυστέρηση 35 λεπτών, ενώ η αμαξοστοιχία 1324 (Πειραιάς – Κιάτο) αναχώρησε από τον σταθμό Άνω Λιοσίων με καθυστέρηση 27 λεπτών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στο πρανές και τις γραμμές του Προαστιακού, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας για προληπτικούς λόγους. Παράλληλα, είχε κλείσει προσωρινά μία λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα στην Εθνική Οδό.